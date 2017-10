Ringen TuS: Wieder nichts

Von Mirko Bähr

Mainz. Mit leeren Händen ist der TuS Adelhausen gestern aus Rheinland-Pfalz zurückgekehrt. Knapp mit 13:14 mussten sich die Dinkelberger dem ASV Mainz 88 beugen und rangierten nun mit fünf Minuspunkten auf dem vierten Tabellenplatz der Bundesliga Südwest.

„Dasselbe Spiel“, ließ TuS-Coach Florian Philipp enttäuscht wissen. Wie am vergangenen Wochenende konnte der Kubaner Reinier Perez die Erwartungen nicht erfüllen. Wieder baute er konditionell viel zu früh ab. Gegen Tim Müller (80 kg-Freistil) führte der Gast schon mit 12:1, als ihm die Puste ausging und er am Ende gerade so ein 12:9 ins Ziel brachte. Statt der erhofften drei oder gar vier Zähler brachte er nur zwei Teampunkte heim. „Das reicht einfach nicht. Er besitzt einfach keine physische Grundlagen. Er hat es diesmal ruhiger angehen lassen, ist dann aber eingebrochen“, sagte Philipp.

Der ersatzgeschwächte TuS – es fiel auch noch Sascha Keller mit Fieber aus – war nah dran am Sieg. So verkaufte man sich richtig gut und hatte mit einem gelungenen Schachzug an der Waage überrascht. Fliegengewichtler Zoheir El Quarragqe startete im 66 kg-Freistil-Duell und gab nur einen Punkt ab.

Ivo Angelov (61 kg-Greco) und Arian Güney (86 kg-Greco) holten die Maximalpunktzahl, Aleksandar Maksimovic (71 kg-Greco) steuerte zwei Teamzähler bei und auch Michael Kaufmehl (98 kg-Greco) durfte jubeln, sicherte dem TuS einen Zähler fürs Gesamttableau. Eine 13:6-Führung vor den letzten beiden Duellen. Die ASV-Ausnahmeathleten Soner Demirtas und Balint Korpasi drehten den Spieß um.