Bei der WKG Weitenau-Wieslet gab es auf dem Trainerstuhl einen Umbruch. Roland Vögtlin hörte auf. Seine Nachfolger: Marc Viardot und David Muller. Drei Neue finden sich auch im Kader wieder. Unser Sportredakteur Mirko Bähr hat bei Viardot nachgefragt. Die Lage" Alle sind heiß. Es sieht gut aus, die Jungs haben intensiv trainiert. Wir haben früh mit der Vorbereitung angefangen, auch weil sich der Kader stark verjüngt hat. Die Liga" Das Niveau der Regionalliga ist sehr stark. Eine Handvoll Ringer starteten bei den Olympischen Spielen in Rio. Viele Teams weisen dieselbe Leistungsstärke auf und wollen im gesicherten Mittelfeld landen. Die Favoriten" Es gibt einige Mannschaften, die für einen Platz ganz oben infrage kommen. Der TuS Adelhausen II gehört als Titelverteidiger natürlich dazu. Vieles ist möglich, es hängt auch davon ab, in welcher Besetzung die Vereine antreten können. Das Ziel" Wir wollen über dem ominösen Strich landen. Ein gesicherter Mittelfeldplatz wäre klasse, aber dafür darf nicht viel passieren in Sachen Verletzungen. Schon jetzt müssen wir Ausfälle verkraften. Kein Geheimnis ist, dass uns Kai Vögtlin nicht immer zur Verfügung steht. Dafür hat Jonas Dürr seine Verletzung auskuriert und ist wieder ins Training eingestiegen. Die Neuen" In der Greco-Klasse bis 75 Kilogramm verstärkt uns Tobias Greiner von der RG Hausen-Zell. Marcus Mickein kommt vom Oberligisten RG Waldkirch-Kollnau und deckt im Freistil die beiden schwersten Gewichtsklassen ab. Außerdem wird nun auch Radostin Shindov, der Zwillingsbruder von Svetlin für uns auf die Matte gehen. Der Auftakt" Ein Auftaktsieg am Samstag (20 Uhr) beim AB Aichhalden wäre extrem wichtig. Zuhause haben wir in der vergangenen Runde knapp gewonnen, auswärts dann hoch verloren. Es wird ein enger Kampf. Wir werden mit allen Leuten antreten, die wir eingeplant haben. Alle Neuzugänge sind zudem fit und haben gut trainiert. Es ist kein Geheimnis, dass Radostin Shindov, Marcus Mickein und Tobi Greiner mit dabei sein werden. Alle, die auf die Matte gehen, sind topfit.