Rheinfelden-Adelhausen. Der Favorit setzt sich durch: Der TuS Adelhausen II hat auch das zweite Derby der Regionalliga-Saison 2016 für sich entschieden. Und das relativ deutlich. Gegen die WKG Weitenau-Wieslet siegte die Equipe um Coach Thomas Weber problemlos mit 16:9.

„Wir waren der Außenseiter, und das hat sich bewahrheitet“, ließ Gästecoach Marc Viardot wissen. Enttäuscht war er nicht, zu deutlich war die Überlegenheit der Hausherren gewesen. Fünf Duelle hätte man aber schon gerne gewonnen. „Das war unser Ziel.“ Am Ende waren es nur vier. „Gereicht hätte es ja trotzdem nicht.“

Die WKG-Trainer Marc Viardot und David Muller wurden gleich zu Beginn des Lokalderbys kalt abgeduscht. Oder anders gesagt. Zwei Entscheidungen des Referees Claudio Bibbo (KSK Furtwangen) fielen zuungunsten der Gäste aus. Im Fliegengewicht drehte Svetlin Shindov schon ab, nachdem es sein Gegenüber Johannes Voegele nicht geschafft hatte, in einem 30 Sekunden-Countdown wegen Passivität einen Punkt zu erzielen. Voegele nutzte das und bekam eine Zweier-Wertung. „Ungünstig“ sei dieser Kampf verlaufen für Shindov, der beim 6:2 am Ende nur zwei Teamzähler nach Hause brachte. Um eine Chance gegen den TuS II zu haben, hätte der Bulgare gegen den starken Kadetten höher gewinnen müssen.

Und mit einer Viererwertung für Geani-Nicusor Ionita (130 kg-Greco) nach einem vermeintlichen Hüftschwung gegen WKG-Mann Michael Herzog, die man auch laut Weber nicht geben musste, war die Messe bereits so gut wie gelesen. Denn Ionita brachte diesen frühen Vorsprung gegen einen beherzt kämpfenden Gast über die Ziellinie. Herzog musste volles Risiko gehen. Der Rumäne siegte 8:0 und nahm drei Mannschaftspunkte mit. „Wenn, dann wäre diese Aktion zu Beginn höchstens eine Zwei gewesen und der Kampf somit auch ein ganz anderer“, fand Muller.

„Aber wir müssen die Niederlage nicht am Kampfrichter festmachen. Wir waren am Ende viel zu weit weg von Adelhausen. Da müssen wir uns nichts vormachen. Unser Auftritt war okay und im Bereich des Möglichen“, sagte Viardot. Die WKG holte Siege durch Svetlin und Radostin Shindov (61 kg-Greco), der Tizian Gottstein nach 1:10 Minuten schulterte. Alex Asal behielt gegen seinen ehemaligen Teamkollegen Pascal Ruh knapp die Oberhand. Beim 3:3 war es Asals letzte Wertung, die den Ausschlag gab. „Der Kampf war ausgeglichen, Alex etwas cleverer“, so Viardot, während Weber von einer „unglücklichen“ Pleite sprach, weil Ruh ja der Aktivere gewesen sei.

Tobias Greiner (75 kg-Greco) war für Weber der „etwas ausgebufftere“. Sein Schützling Philipp Späne habe trotz der 0:4-Niederlage einen „guten Kampf“ abgeliefert. „Tobi wird auch mental immer besser“, freute sich Muller.

Alle anderen sechs Mattenduelle gingen an die Hausherren, die gleich zweimal die Maximalpunktzahl perfekt machten. Stephan Brunner (75 kg-Freistil) ließ Dennis Kronenberger nicht den Hauch einer Chance. „Da war nichts zu holen“, bekannte nach dem 15:0 nach 3:20 Minuten auch Viardot.

Krafft klar überlegen gegen Mickein

Wie stark Felix Krafft derzeit ist, bewies er eindrucksvoll gegen Marcus Mickein (98 kg-Freistil). 11:2 führte er nach überlegenem Kampf, als der WKG-Ringer wegen der dritten Passivitäts-Verwarnung vier Sekunden vor dem Ende disqualifiziert wurde. Statt drei Teamzähler also vier. „Das hätte man vielleicht auch anders lösen können, das war schon bitter für ihn“, meinte Viardot.

„Das war richtig stark“, sagte Weber und meinte damit die Leistung von Jörn Schubert (66 kg-Freistil). So sei doch Luca Köpfer zuletzt auf dem Vormarsch gewesen. 13:2 hieß es nach sechs Minuten. Drei Punkte für den TuS. „Er hatte es sehr schwer, musste zuvor viel Gewicht machen“, nahm Viardot seinen Schützling in Schutz.

Ein hartes Stück Arbeit war der Erfolg von Kevin Kähny (86 kg-Greco). „Arbeitssieg“, befand Weber“. „Er hat stark gekämpft“, zog Viardot den Hut indes vor Jonas Dürr. Sein Schützling verlor nur 0:2. Noch enger war es im 66 kg-Greco-Kampf zwischen Zsolt Berki und Simon Dürr. Man kennt sich. Und so war es ein Kampf auf des Messers Schneide. Dürr konterte eine Aktion mit viel zu wenig Schwung des Hausherren. Berki war etwas aktiver und konnte am Ende nochmals punkten. „Das war stark, wie er zurückkam“, so Weber.

„Wir waren heute zu 100 Prozent konzentriert und motiviert. Das hat vielleicht bei der Niederlage in Aichhalden nicht so gepasst“, so Weber.