Ringen WM: Wolfer und Semisorow im Einsatz

Paris (nod). Die letzten beiden Wettkampftage der Weltmeisterschaft in Paris gehören den Freistilringern. Dabei setzt Bundestrainer Jürgen Scheibe auf ein junges Team. Zu den jungen Wilden zählen auch zwei Hochtalentierte aus dem Bezirk Oberrhein. Manuel Wolfer (RG Hausen-Zell) ringt heute in der Klasse bis 61 Kilogramm. Alexander Semisorow (RV Rümmingen) wurde für die Gewichtsklasse bis 65 Kilogramm nominiert. Er geht am Samstag auf die Matte.

Zum Start in den neuen Olympiazyklus bringen viele Ringernationen in Paris junge Athleten an den Start. Tokio 2020 lässt grüßen. „Natürlich ist es das Ziel, um die eine oder andere Medaille zu kämpfen, doch wollen wir vor allem bei unseren jungen Ringern nicht zu viel Druck erzeugen“, so DRB-Sportdirektor Jannis Zamanduridis. Er weiß, dass in Paris die Trauben hoch hängen werden. „Es soll eine Standortbestimmung auf dem Weg nach Tokio 2020 sein, bei der wir wieder ein Stück näher an die Spitze heranrücken möchten“, ist die Weltmeisterschaft für Jannis Zamanduridis und sein Trainerteam eine wichtige Hürde auf dem Weg zu den olympischen Spielen in Tokio.

Am Rande der WM tagen auch verschiedene Kommissionen des Ringer-Weltverbandes, wobei das Regelwerk im griechisch-römischen Stil modifiziert werden soll, aber auch neue Gewichtseinteilungen angedacht sind. „Auch daher haben die Wettkämpfe in Paris für mich einen ganz besonderen Stellenwert“, ist Zamanduridis auch auf die Ergebnisse abseits der Ringermatten gespannt.