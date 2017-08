Royaler Nachwuchs Prinzessin Madeleine erwartet ihr drittes Kind

10:13 Patientenmörder soll 84 weitere Menschen getötet haben

Oldenburg - Der verurteilte Patientenmörder Niels H. soll 84 weitere Menschen umgebracht haben. Das gaben Ermittler in Oldenburg bekannt. Der heute 40-Jährige ehemalige Krankenpfleger musste sich vor Gericht für sechs Taten verantworten und sitzt derzeit in Haft.

09:54 Zwei Tote und 25 Vermisste nach Erdrutsch in China

Peking - Bei einem Erdrutsch in China sind mindestens zwei Mensch ums Leben gekommen. 25 weitere werden vermisst. Häuser von 34 Familien sind von Geröll und Schlamm getroffen worden. Rettungskräfte zogen vier Menschen lebend aus den Trümmern, zwei weitere konnten nur noch tot geborgen werden. Regenfälle lösen in vielen Teilen Chinas immer wieder Überschwemmungen und Erdrutsche mit vielen Opfern aus.

09:50 Nach Charlottesville: Tillerson distanziert sich von Trump

Washington - US-Außenminister Rex Tillerson hat sich nach den umstrittenen Äußerungen Donald Trumps über die rechtsextreme Gewalt in Charlottesville vom US-Präsidenten distanziert. Im Interview mit dem US-Sender Fox News sagte Tillerson, dass das Außenministerium für der Freiheit und Gleichbehandlung aller Menschen verpflichtet sei. "Der Präsident spricht für sich selbst", antwortete Tillerson auf die Frage, ob er die Werte Trumps verteidige. Trump war für seine als verharmlosend wahrgenommene Reaktion auf die Gewalt bei einer Demo von Rechtsextremen in Charlottesville scharf kritisiert worden.

09:47 Amoklauf: Start von Waffenhändler-Prozess verzögert sich

München - Der Beginn des Prozesses gegen den mutmaßlichen Waffen-Verkäufer an den Amokläufer von München verzögert sich. Der Vorsitzende Richter schickte die Prozessbeteiligten nochmals nach draußen. Am Abend seien mehrere Faxe im Zusammenhang mit der Nebenklage eingegangen. Der 32-Jährige Philipp K. muss sich vor dem Landgericht München unter anderem wegen fahrlässiger Tötung in neun Fällen und illegalen Waffenhandels verantworten. Er soll dem psychisch kranken David S. die Tatwaffe sowie Munition verkauft und damit den Amoklauf mit neun Todesopfern erst möglich gemacht haben.