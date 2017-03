Rümmingen Auftritt beim Jubiläumsfest

Als gemischter Projektchor erfährt der Sängerbund Rümmingen frischen Aufwind. Bei der Generalversammlung konnte ein Anstieg der Mitgliedszahlen bilanziert werden, und erstmals in der Geschichte des Vereins wurde eine Frau in den Vorstand gewählt.

Rümmingen. Die bei der letzten Versammlung in die Wege geleitete Satzungsänderung, nach der nun auch Frauen zum vormals ausschließlich Männern vorbehaltenen Sängerbund dazukommen können, macht sich positiv bemerkbar. Zum Verein zählen aktuell 84 Mitglieder, darunter 30 Ehrenmitglieder. Zwar sind nicht alle Aktiven des Projektchors auch Mitglied im Verein, doch werden die zehn Sänger mittlerweile von 14 Sängerinnen verstärkt und bilden somit einen gewinnenden Klangkörper, der unter der Leitung von Dirigentin Rosa Homburger an ausgewählten Anlässen im Dorf für das Singen in Gemeinschaft wirbt. Derweil vereint und verbindet der Sängerbund Rümmingen mehrere Generationen.

Helmut Beier, seines Zeichens „dienstältester Sänger“ im Bund, wurde vom Vorstand und unter großem Beifall der Versammlung für 70 Jahre Singen gewürdigt.

Ausblick

Das Adventssingen wird in diesem Jahr auf den dritten Adventssonntag fallen. In Aktion tritt der Sängerbund allerdings schon früher: Für den Samstagnachmittag am 24. Juni ist ein Auftritt an den Feierlichkeiten zum 1250-Jahre-Jubiläum geplant. „Für uns ist das eine schöne Gelegenheit, und wir freuen uns. Am Freitagabend hätten wir auch gerne gesungen, das ist aber vom Programm her nicht möglich“, erklärte Vorsitzender Martin Dold.

Aufgrund des großen Zuspruchs auf das öffentliche Adventssingen, das zusammen mit dem Kindergarten durchgeführt worden war und mehr als 100 Besucher begeisterte, habe der Verein Mut geschöpft, diesen Anlass auch in Zukunft zu verwirklichen. Das Singen zum Maibaumstellen wird aus organisatorischen und zeitlichen Gründen dieses Jahr nicht wiederholt.

Dankbar ist man für die vielen Spenden, die der Sängerbund in den zurückliegenden Monaten erhalten hat, stellen diese doch neben den Mitgliedsbeiträgen ein zusätzliches finanzielles Standbein dar.

In Stellvertretung für die Bürgermeisterin überbrachte Henriette Benner-Boll die Grüße der Gemeinde und des Gemeinderats. Der Sängerbund zeige sich engagiert und werde von der Bevölkerung positiv wahrgenommen, dankte sie und wünschte dem Verein weiterhin gutes Gelingen und viel Freude.

Wahlen

Bei den Wahlen wurden Martin Dold als Vorsitzender und Werner Weinbrecht als Schriftführer in ihren Ämtern bestätigt. Als Kassiererin neu gewählt wurde Jeannette Dold. Der bisherige Kassierer Erwin Unseld hatte nicht mehr kandidiert, steht ihr aber fortan als stellvertretender Kassierer zur Seite.