Rümmingen Bike-Trail auf einem guten Weg

Von Ralph Lacher

Seit fünf Jahren gibt es in Rümmingen die ARbeitsgemeinschaft (AG) Jugend bewegt und seit 2013 veranstaltet diese im Spätsommer eine Dorfrallye. Am Sonntag luden die Jugendlichen (und deren erwachsene Unterstützer) zur fünften Dorfrallye ein. Sieben Mannschaften aus dem Dorf machten mit. Für Organisator Yuri Loen ein Beleg dafür, dass die Veranstaltung ankommt im Dorf.

Loen hatte mit seinem zehnköpfigen Team für die Teilnehmer an fünf Stationen im ganze Dorf Aufgaben parat, bei denen eine gewisse Grund-Kondition, vor allem aber Teamgeist unter Beweis zu stellen waren. Die Organisatoren ließen die Teams unter anderem Skilaufen auf Holz-Brettern, Golfbälle auf einem Flaschenparcours balancieren, mit Tennisbällen ein Leitern-Zielgerät treffen oder aber Becher mittels in ihnen aufgeblasenen Luftballons so schnell wie möglich von A nach B transportieren.

Eine besondere Gaudi war die Schokokuss-Schleuder, die als letzte Station beim Feuerwehrgerätehaus zu absolvieren war. Die anderen Stationen hatte man, so Loen, bewusst an zentralen Orten des Dorfes aufgebaut, etwa auf dem Sportgelände, im Neubaugebiet „Alte Ziegelei“, auf dem neuen Dorfplatz und bei der Gemeindehalle. An den Stationen betreuten AG-Jugendliche die Teams und notierten die Punktzahl.

Die Endplatzierung gab Loen bei der Siegerehrung am späten Nachmittag beim Start- und Zielpunkt am Feuerwehrgerätehaus im Gewerbegebiet bekannt: Platz eins ging an die Mannschaft „Max“ vor „Snobs“ und „Die Marsianer“.

Ein „Promi-Team“ des Rathauses um Bürgermeisterin Daniela Meier gab es dieses Jahr nicht. Die Bürgermeisterin betreute dafür mit Rathaus-Mitarbeiterin Bettina Kielholz die „Meldestelle“ beim Feuerwehrgerätehaus.

Ausstellung über die AG

Dort war auch eine Ausstellung zur Entwicklung der AG „Jugend bewegt“ aufgebaut. Neben den jährlichen Dorfrallyes bieten die Jugendlichen einmal pro Monat einen „Girls Day“ und jedes Jahr einen Jugendmitmachtag an. Letzterer diene auch als Brainstorming. Dabei tauschen sich die Jugendlichen zusammen mit den erwachsenen Mitgliedern aus. Die Gemeindeverwaltung soll dadurch einen Eindruck davon erhalten, wo die jungen Leute im Dorf der Schuh drückt und wo sie Verbesserungsmöglichkeiten sehen. Beim Jugendmitmachtag vor drei Jahren, erklärte Loen, sei die Idee zu einem Bike-Trail im Wald aufgenommen worden. Dieses Projekt sei auf gutem Weg. Loen wies darauf hin, dass die Kommune gelbe Hinweistafeln im Stil eines Ortsschilds mit dem Schriftzug „Jugend bewegt 2012 bis 2018“ gesponsert hat. Diese standen bei der Rallye sichtbar an den Stationen.