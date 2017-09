Rümmingen Chancen der S-Bahn

Kandertal/Rümmingen. Der Kreisvorstand der SPD lädt gemeinsam mit den Ortsvereinen Vorderes Kandertal und Haltingen-Weil am Mittwoch, 13. September, ab 19.30 Uhr zu einer Debatte unter der Überschrift „Regio-S-Bahn statt Dieselgate“ ins Gasthaus „Sonne“ in Rümmingen ein. Mit dabei sind Jonas Hoffmann, Kandidat der SPD im Wahlkreis Lörrach-Müllheim für den Bundestag, sowie Peter Oehler, erfahrener Projektingenieur für Verkehrsanlagen und langjähriger Gemeinderat in Kandern und Lörrach.

„Viele gute Gründe sprechen für die Umsetzung der S-Bahn-Pläne: die Anbindung des ländlichen Raums, eine Reduzierung des Individualverkehrs, die Aufwertung der Landschaft und Wohnqualität sowie die Verbesserung des Angebots und die Vernetzung des ÖPNV im Kandertal mit der Rheintalstrecke und dem Wiesental“, heißt es in der Einladung. „Es braucht den politischen Willen zur Veränderung beziehungsweise zum Erhalt von Infrastruktur“, sagen Hoffmann und Oehler.

Die Veranstaltung ist öffentlich, Gäste mit Interesse am Thema sind willkommen.