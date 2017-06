Rümmingen Ein Spiel, zwei Sieger-Mannschaften

Von Reinhard Cremer

Mit einem großen, bunten Fest feierte Rümmingen seinen 1250. Geburtstag. Die Organisatoren hatten ein abwechslungsreiches Programm mit einer Vielzahl von Veranstaltungen auf die Beine gestellt.

Rümmingen. Am Samstag eröffnete Bürgermeisterin Daniela Meier den Programmreigen auf dem Festgelände am Sportplatz. Ein Höhepunkt reihte sich an den anderen. Herausragend war das Beach-Volleyballspiel, bei dem Promis aus der regionalen Politik gegen eine spontan zusammengestellte Mannschaft antraten.

Nachdem über die Mittagszeit der Besucherstrom etwas abgeflaut war, kamen doch wieder etliche Zuschauer, auch aus dem Umland, um sich das Beach-Volleyball-Spektakel anzuschauen. In roten Trikots mit Namen und Nummern der Träger liefen die Prominenten auf. Teamführerin war Rümmingens Bürgermeisterin, gefolgt von den Bürgermeisterkollegen Andreas Schneucker (Binzen), Oliver Friebolin (Eimeldingen), Martin Gräßlin (Schallbach) sowie Richard Geppert (Organisator und Moderator des Musikprogramms) und Schulrektor Reiner Kaiser. Ihnen gegenüber stand eine spontan gebildete Mannschaft mit dem ebenso spontan gebildeten Namen „Challenger“ (Herausforderer). Ihr gehörten Giovi Antenucci, Ester Bohnert, Marco Jansen, Julian Kaufmann, Ralf Kaufmann und Bernd Schaffner an. Als unterhaltsamer, stets um Unabhängigkeit bemühter Schiedsrichter fungierte Fabian Meier.

„Wir spielen auf Sieg!“, verkündete Teamchefin Meier. Und wirklich: Mit vollem Körpereinsatz warfen sich die Promis in jeden Ball. Da es sich bei Volleyball um eine Mannschafts-Sportart handelt, musste jeder für jeden da sein. Da wurde dann auch schon mal der Sand der Körperlänge nach durchgepflügt, um dem Team den Punkt zu retten.

Anders als beim regulären Volleyball konnte jede Mannschaft jederzeit einen Punkt machen. Lediglich bei einem Fehler wechselte das Aufschlagspiel. Rochiert werden musste auch nicht, so dass Richard Geppert häufig schon mit seinen Aufgaben einen Punkt für sein Team erzielen konnte. Am Netz glänzte Andreas Schneucker, der des Öfteren im Rückwärtsgang den Ball noch übers Netz brachte. Immer wieder feuerte Daniela Meier ihre Mitspieler an.

Keine der beiden Mannschaften ging in diesem schweißtreibenden Spiel dauerhaft in Führung. Bis wenige Sekunden vor Schluss der zweiten Spielhälfte führten die Promis knapp. Schlussendlich aber verließen beide Mannschaften mit einem gerechten 34:34 als Sieger den Platz. Von der Sparkasse Markgräflerland als Sponsor überreichte Vertriebsdirektor Detlef Mayer den Teamchefs Sektpräsente als Siegtrophäen.