Rümmingen Eintrittskarte in den Backstagebereich

Die Rümminger Reihe „Kultur in der Kapelle“ geht in die sechste Runde. Ab Mitte Oktober darf sich das Publikum wieder auf vier ganz unterschiedliche Sonntagsveranstaltungen freuen. Dabei haben neue Sparten und Formate Eingang in die Reihe gefunden. Bürgermeisterin Daniela Meier freute sich über die gute, engagierte Mannschaft, die dies möglich gemacht hat.

Von Alexandra Günzschel

Rümmingen. Allen voran natürlich der Programmchef Richard Geppert. Ihm ist es ein Anliegen, das „grandiose“ und treue Publikum der Veranstaltungsreihe zu loben. Über die Jahre seien gerade die Stammgäste auch „sensibler geworden für große Worte und kleine Gesten“, hat Geppert festgestellt. Einige hätten einen neuen Blick bekommen und sich weiterentwickelt.

„Kultur in der Kapelle“ sei aufgrund des engen Kontakts zu den Künstlern, auch nach den Auftritten, eine Art „Eintrittskarte in den Backstagebereich“. „Wir sind stolz auf unser Publikum. Wir wollen kein anderes“, sagte Geppert.

Sonntag, 15. Oktober

Den Saisonauftakt macht Nicole Matter mit ihrem Programm „Heimweh nach St. Pauli“. Erstmals tritt mit der Schweizerin eine Chanson-Sängerin im Rahmen der Kuturreihe auf.

Die brillant getexteten Songs der Hamburger Sängerin Anna Depenbusch werden von Matter mit betörender Präsenz und einer schon fast hypnotisch anmutenden Stimme performt. „Man wähnt sich plötzlich in einer Hafenkneipe, fühlt die Melancholie der Nordsee, die Einsamkeit des Matrosen und vor allem die Frivolität der Reeperbahn“, heißt es in der Ankündigung. Matter hat viele Jahre in Hamburg gelebt.

Sonntag, 12. November

„Vier Stühle – vier Künstler“ heißt eine neue Reihe, die bei „Kultur in der Kapelle“ eingeführt wird. Die vier Künstler sind Toni Grace, Yvonne Siefer, Alexander Sehringer und Human D‘Ahmadi. Gemeinsam geben sie ein Überraschungskonzert, das sicherlich auch von der Begegnung der sehr unterschiedlichen Sängerinnen und Sänger auf vier stilechten und ebenfalls ganz unterschiedlichen Vitra-Stühlen leben wird.

Sonntag, 22. April 2018

Das Ensemble „querblechein“ steht für Vielseitigkeit, was auch der Name zum Ausdruck bringt. Mehrchörige Werke aus der Renaissance und dem Barock finden Platz neben zeitgenössischen Stücken aus Jazz und Filmmusik. In der Tradition englischer Brass Bands finden auch anspruchsvolle Konzertmärsche ihren Weg ins Programm. Bei „Kulturo“ wird die Gruppe in einer kleineren, dem Kirchenraum angepassten Besetzung spielen, was sich auch im Namen des Programms „querblechein – light” widerspiegelt.

Sonntag, 20. Mai 2018

An ein eher junges Publikum richtet sich das Popkonzert „Brighter than the Sun“ der Gruppe „Belle an Bass“, ein Popkonzert mit Kira Stahel (Gesang) und Stefan Guggisberg (E-Bass).

Neben den Sponsoren, der Sparkasse Markgräflerland, Badenova und der Gemeinde, ist auch der Förderkreis wichtig für die Veranstaltungsreihe. Bis zu 80 Personen entscheiden sich Jahr für Jahr, „Kultur in der Kapelle“ mit 40 Euro zu unterstützen. Dafür sind bei den Veranstaltungen ein Sitzplatz und ein Getränk für sie reserviert. Je nach Veranstaltung passen 130 bis 180 Leute in die Kapelle. Eintritt wird ganz bewusst nicht verlangt. Jeder kann geben, was er möchte.

„Kultur in der Kapelle“ für die Saison 2017/18

40 Euro auf das Konto der Gemeinde Rümmingen, Sparkasse Markgräflerland; IBAN: DE 64 6835 1865 0007 2205 93; BIC: SOLADES1MGL