Rümmingen Fast alle Autos zu schnell unterwegs

„Die gemessenen Geschwindigkeiten sind wirklich erschütternd – mehr als 100 Kilometer pro Stunde sind dabei und das innerorts“, zeigte sich Rümmingens Bürgermeisterin Daniela Meier schockiert.

Rümmingen. Meier nahm Bezug auf gefahrene Geschwindigkeiten in der Wittlinger Straße. Dort steht im Wechsel mit der Binzener Straße seit September 2016 ein sogenannter „Smiley“ – ein Geschwindigkeitsmessgerät. Zum Lachen hatte das Gerät allerdings eher selten etwas. Die aufgezeichneten Geschwindigkeiten sind eher zum Heulen.

Diese Geschwindigkeitsgeräte werden präventiv aufgestellt. Ortseingänge, wie in Rümmingen, wenn man von Wittlingen aus oder von Binzen aus in den Ort hineinfährt, sind prädestiniert für die Kontrolle. Denn sowohl in der Wittlinger als auch in der Binzener Straße gibt es vor dem Ortseingangsschild eine längere Gerade, auf der Autofahrer meist schneller unterwegs sind. Gerade in Ortschaften stellt das zu schnelle Fahren ein enormes Gefahrenpotenzial für Fußgänger, Radfahrer und auch abbiegende Autofahrer besonders im Kreuzungsbereich an der Ampel dar. Klagen über zu schnelles Fahren innerorts gab und gibt es denn auch reichlich in Rümmingen.

Gerade mal 22 Prozent der Fahrzeuge hielten sich ans Tempolimit

Die gespeicherten Daten, die der Rathausverwaltung vorliegen, lassen tief blicken. Legt man den Zeitraum von 23 Tagen nur für die Wittlinger Straße zugrunde, dann ergibt dies die Summe von „rund 50 000 Fahrzeugen, die dort vorbeifahren“, erklärte Meier. Davon hielten gerade einmal 22 Prozent die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde ein, die innerorts gelten. 78 Prozent beziehungsweise 39 000 Fahrzeuge waren schneller unterwegs. „12 600 Fahrzeuge fuhren mindestens 70 Kilometer schnell. 6150 waren mit 80 Kilometern pro Stunde, 1890 Autofahrer waren mit 90 unterwegs“, trug Meier vor. 26 Fahrzeuge fuhren sogar schneller als 110 Stundenkilometer.

Im Januar hielten sich etwa 25 Prozent der Fahrer an die vorgeschriebene Geschwindigkeit, 75 Prozent lagen mit mindestens 60 Stundenkilometern darüber, so die Bürgermeisterin – auch im März waren 72 Prozent aller Fahrzeuge zu schnell unterwegs.

Nur ein Blitzgerät könnte noch helfen, damit die Fahrer abbremsen

„Eigentlich helfen hier nur noch Blitzgeräte, um die Fahrer runterzubremsen“, war man sich im Gemeinderat einig. Diese „Blitzer“ dürften dann aber nicht „weiter hinten im Dorf“ aufgestellt werden, sondern direkt an den Ortseingängen, stellte Meier fest. Die Bürgermeisterin wird die erhobenen Daten nun dem Landratsamt zukommen lassen.