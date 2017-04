Rümmingen Feuerwehr hat Bedarfsplan erstellt

Mit 15 Kindern und Jugendlichen in der Jugendfeuerwehr und 31 Aktiven – darunter eine Frau – ist die Rümminger Feuerwehr gut aufgestellt. Kommandant Joachim Endters wurde in geheimer Wahl mit großer Zustimmung bestätigt. Neu ist sein Stellvertreter Gerhard Wildschütz, der für Dirk Schmider nachrückte. Beide sind für fünf Jahre gewählt.

Rümmingen. Beschafft wurden 2016 vier Pressluftatmer. Der hydraulische Rettungssatz, der technische Probleme machte, wurde ausgetauscht. Ganz wichtig war die Fertigstellung des Feuerwehrbedarfsplans. Akribisch wurden hierfür über fünf Jahre die Daten zu kritischen Objekten im Ort zusammengetragen. Der Gemeinderat war voll des Lobes und genehmigte den Plan im Januar.

Rückblick

Zugenommen haben die Einsätze – 2016 waren es 16. Etwa im Kindergarten, wo ein Rauchmelder auslöste und es wegen des „sensiblen Objekts“ Vollalarm gab. „Die Kinder hatten was zu erzählen, als mehrere große Löschfahrzeuge anrückten“, berichtete Endters. Die Feuerwehr rückte bei Unwettern und Verkehrsunfällen aus.

Am traurigsten war der Einsatz, bei dem ein Junge nach Hochwasser nur noch tot aus der Kander geborgen werden konnte. Dies habe immerhin gezeigt, dass die Wehren im Kandertal sowie andere Rettungskräfte und das Kriseninterventionsteam gut zusammenarbeiten, blickte Endters zurück.

Eine Gruppe unter Gruppenführer Yuri Loen errang das Bronzene Leistungsabzeichen. Dieses Jahr soll es „Silber“ werden.

Ausblick

Für 2017 steht die Ersatzbeschaffung des LF 8 (Löschfahrzeug) an. Ein TSF-W soll gekauft werden. Der Zuschussantrag ans Landratsamt ist gestellt. Endters appellierte zudem an die Aktiven, „möglichst lange in der Feuerwehr zu bleiben – und auch regelmäßig zu den Übungen zu kommen“. Die Jugend macht es vor – 30 sehr gut frequentierte Übungsabende wurden von Jugendwart Max Rapp notiert.

Die Feuerwehr wird sich neben allen Aktivitäten im Dorf, bei denen sie traditionell präsent ist, auch beim Dorfjubiläum einbringen, sie gestaltet die Dorfrallye mit und veranstaltet im Herbst wieder die Kinderkleiderbörse, wie Schriftführer Michael Fischer mitteilte.

Ein großes Dankeschön seitens der Gemeinde gab es von Bürgermeisterin Daniela Meier: „Es gibt Dinge, die man mit Geld nicht bezahlen kann“, sagte sie zum Engagement der Feuerwehr. Claus Werner, stellvertretender Kreisbrandmeister, und Reiner Jacob für den Kreisfeuerwehrverband lobten insbesondere die Jugendarbeit. Denn diese sei „die Zukunft jeder örtlichen Feuerwehr“.

Wahlen

Joachim Endters (Kommandant), Gerhard Wildschütz (stellvertretender Kommandant); in den Feuerwehrausschuss wurden Steffen Walden, Patrick Szamro, Thomas Bahlimnger und Sascha Marschner gewählt. Kassenprüfer ist Sascha Marschner.

Verabschiedungen

Dirk Beier war seit 1974, als er der Jugendwehr beitrat, aktiv in der Feuerwehr. Er wechselt nach 43 Jahren nun in die Altersmannschaft. Andreas Bürgin war 33 Jahre lang Mitglied im Feuerwehrausschuss und zieht sich ebenso daraus zurück wie Hans Dieter Hofmann, der 21 Jahre mitgearbeitet hat, beide bleiben in der Aktivwehr.

Dirk Schmider war fünf Jahre lang stellvertretender Kommandant und seit 1990 im aktiven Dienst der Feuerwehr. Der engagierte Feuerwehrmann, der im Jahr 2012 mit dem Landesfeuerwehrehrenzeichen in Silber geehrt wurde und dem „auch der schöne Anstrich des Feuerwehrhauses zu verdanken ist“, so Endters, hat den aktiven Dienst aus gesundheitlichen und zeitlichen Gründen beendet.

Übernahmen in den aktiven Dienst: Klaus Seidler und Björn Beer.

Ernennungen zu Feuerwehrmännern und zur Feuerwehrfrau: Kay Augustin, Johannes Wenk, Sascha Schnelle, Leonardo Mateos und Diana Bührle;

zum Oberfeuerwehrmann: Marvin Pannach; zum Hauptfeuerwehrmann: Steffen Walden und Sebastian Golda; zum Oberlöschmeister: Andreas Werner; zum Hauptlöschmeister: Gerhard Wildschütz

Ehrung: Willi Gempp: 70 Jahre Mitglied der Feuerwehr Rümmingen

Kontakt: www.fw-ruemmingen.de