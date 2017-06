Rümmingen Für jede Generation ist etwas dabei

„Begeistert vom genialen Programm“ zeigt sich Bürgermeisterin Daniela Meier im Hinblick auf die Feierlichkeiten zum 1250-jährigen Bestehen Rümmingens am kommenden Wochenende. „Wer nicht kommt, versäumt wirklich etwas“, ist sie sich sicher.

Von Saskia Scherer

Rümmingen. Zu den Höhepunkten zählt die Dorfplatzeinweihung am Freitagabend, 23. Juni. „Das ist das schönste Geschenk, das sich die Rümminger selbst machen“, meinte die Bürgermeisterin gestern im Rahmen eines Pressegesprächs. Es gebe keinen besseren Zeitpunkt, ihn einzuweihen.

Um 18 Uhr geht es los mit einem Geschichtsspaziergang durch Rümmingen. „Die Theatergruppe stellt markante Persönlichkeiten wie Friedrich Neff, Hermann Scherer, einen Pilger und einen Lehrer dar“, erklärte Monika Elmshäuser aus dem Organisationsteam. Danach geht es in Richtung Tonwerke. Außerdem werden Schautafeln aufgestellt, so dass die Bürger die Möglichkeit haben, sich das ganze Wochenende über zu informieren. „Es wird kein Riesenspaziergang und die Veranstaltung ist auch für ältere Menschen geeignet“, sagte Meier. Zudem wird der Dorfplatz bestuhlt. Ab 19.30 Uhr spielen die Jagdhornbläser Vorderes Kandertal auf dem Dorfplatz, dann folgt der offizielle Festakt der Gemeinde.

„Und auch am Samstag gibt es viele tolle Sachen“, kündigte die Bürgermeisterin an. Auf dem Festgelände am Sportplatz wirken etwa das Kinderhaus, die Grundschule, der Sängerbund oder „Kulturo“ am bunten Programm mit. „Alle Einrichtungen und Vereine ziehen mit“, freute sich Meier. Um 15 Uhr steht ein großes Promi-Beach-Volleyball-Turnier an. „Die Bürgermeister aus der Region spielen gegen ein Team, das wahrscheinlich gewinnen wird“, verriet Programmchef Richard Geppert mit einem Augenzwinkern.

Abends ab 20 Uhr folgt ein großes Open-Air-Konzert mit Bo Katzman und Ronja Borer, Radiance und der Frank-Schultz-Band sowie als Top-Act Karl Frierson. Ein besonderes Schmankerl ist laut Geppert das „Lichtermeer“ nach dem Konzert.

Der Sonntag, 25. Juni, wird um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst eröffnet. Anschließend gibt der Musikverein Binzen ein Platzkonzert. „Rümmingen und Binzen waren früher eins, da zeigt sich die Verbundenheit“, sagte Bürgermeisterin Meier.

Kindernachmittag am Sonntag

Ab 14 Uhr findet ein Kindernachmittag mit zahlreichen Stationen zum Spielen und Basteln statt. „Es soll für jede Generation etwas Besonderes geben“, erklärte Geppert. „Wir wollen einen richtigen Geburtstag feiern mit schöner Musik, Geschenken und tollen Gästen, die etwas erleben können.“

Am Samstag und Sonntag findet außerdem eine Gewerbeschau im Gewerbegebiet statt. „Die Betriebe stellen sich vor und bieten verschiedene Aktionen“, sagte Uli Gempp vom Bruckrainhof, der außerdem 25-jähriges Bestehen feiert. „Die Bürger können in die offenen Werkstätten gehen und sehen, was es hier alles gibt“, ergänzte Markus Hügel vom „Gartenpunkt Hügel“.

Geparkt werden kann an der Schallbacher Straße hinter der Bahnlinie oder entlang des Bachwegs. Die Rümminger werden allerdings angehalten, zu Fuß zu kommen, außerdem verkehrt das Chanderli am Samstag (Sonderfahrten) und Sonntag.

Für Essen und Getränke ist während des gesamten Festwochenendes mit einem umfassenden Angebot gesorgt.