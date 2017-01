Für seine Leistungen erhielt der Schwimmer Ammon Pannach aus Rümmingen beim Neujahrsempfang ein Geschenk von der Gemeinde. „Ich schwimme, weil das meine Leidenschaft ist“, sagte er. Saskia Scherer sprach mit dem erfolgreichen Nachwuchssportler über den Schwimmsport und seine Zukunftspläne.

Seit wann schwimmst du und wie kamst du dazu?

Ich schwimme schon seit dem ich denken kann. Da meine Eltern beide selbst schwimmen und mein großer Bruder bis vor drei Jahren auch geschwommen ist, bin ich sozusagen in eine Schwimmerfamilie geboren worden. Also war ich schon seit klein auf mit im Schwimmbad. Dadurch, dass meine Eltern als Trainer in meinem Schwimmverein engagiert sind und ich seit kurzem auch als Schwimmtrainer fungiere, ist der Verein TSV Rot-Weiß-Lörrach schon immer meine zweite Familie.

Wie oft trainierst du in der Woche?

Ich trainiere circa vier mal die Woche etwa 75 Minuten im Wasser. Das Krafttraining an Land, zwei bis drei mal die Woche, mache ich für mich allein, weshalb es immer nach meiner Lust und Laune ausfällt.

Gehst du auch trotzdem gerne mit Freunden mal einfach so ins Freibad?

Im Sommer gehe ich nur gelegentlich mit Freunden ins Freibad, denn am liebsten sind meine Freunde und ich am beziehungsweise im Rhein oder an Seen.

Was waren deine größten Erfolge bisher?

Mein größter Erfolg ist natürlich mein deutscher Meistertitel über 50 Meter Schmetterling im Jahrgang 1999. Vierter an den deutschen Meisterschaften wurde ich über 50 Meter Rückenschwimmen, wobei es hier zwischen den ersten Schwimmern nur der Anschlag entschied. Hinzu kommt der sechste Platz an den deutschen Meisterschaften über 100 Meter Freistil. Dazu kommen noch mehrere badische Jahrgangs-Titel. Zugeben muss ich, dass ich da selbst manchmal den Überblick verliere welche Platzierung ich wann, wo und wie erschwommen bin. Dies liegt denke ich daran, dass ich mir persönlich nicht viel aus Siegen mache, da mein primäres Ziel es ist, Spaß am Schwimmen zu haben.

Du hältst den badischen Altersrekord für 17-Jährige über 50 Meter Schmetterling – was ist das für ein Gefühl?

Klar ist es ein bestärkendes Gefühl momentan der schnellste über eine Strecke in Baden zu sein. Aber prinzipiell sehe ich das nicht so wichtig.

Apropos Schmetterling, hast du einen besonderen Lieblings-Schwimmstil?

Für mich sind 50 Meter Schmetterling meine Lieblings-Strecke, aber sobald es an die 100 oder 200 Meter geht, bleibe ich lieber bei Freistil, da dies am einfachsten ist. Auch Rücken schwimme ich sehr gerne, nur Brust ist ein No-Go für mich. Brust ist für mich als würde vergleichsweise ein Stürmer im Fußball ins Tor stehen müssen.

Wie sehen deine Ziele für die Zukunft aus?

In Zukunft werde ich so weiter machen wie sonst auch. Solange ich Spaß am Schwimmen habe, werde ich diesem Sport immer nach Möglichkeit nachgehen. Ich habe zwar schon Anfragen bekommen, ob ich denn nicht in einen größeren Schwimmverein möchte, aber bis jetzt habe ich nicht vor meine Familie, Freundeskreis und meine Heimat hier zu verlassen.

ist 17 Jahre alt und besucht das Wirtschaftsgymnasium in Lörrach. Außer Schwimmen unternimmt er gerne etwas mit Freunden, wie sportliche Aktivitäten oder einfach nur zusammen rumhängen.