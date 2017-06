Rümmingen Mit starkem Willen viel erreicht

Von Saskia Scherer

„Happy Birthday, Rümmingen“ – unter diesem Motto stand der Festakt am Freitagabend anlässlich des 1250-jährigen Bestehens der Gemeinde. In diesem Rahmen wurde auch der neue Dorfplatz offiziell eingeweiht.

Rümmingen. Der Einladung zum Geburtstag gefolgt waren unter anderem der CDU-Bundestagesabgeordnete Armin Schuster, verschiedene Bürgermeisterkollegen und die Ortsvorsteher Max Sütterlin und Michael Gleßner aus Wollbach und Haltingen, die wie Eimeldingen und Binzen dieses Jahr ebenfalls ihre 1250-jährige Ersterwähnung feiern. Für die musikalische Umrahmung sorgten die Jagdhornbläser Vorderes Kandertal.

Fast 983 Jahre habe es gedauert, bis sämtliche Herrschaften über Rümmingen ein Ende nahmen, sagte Bürgermeisterin Daniela Meier in ihrer Begrüßung: Am 6. Juli 1750 löste sich das Dorf von Binzen und wurde selbstständig, was auf heftigen Widerstand stieß. Auch danach habe es noch Streit gegeben, etwa um den gemeinsamen Zuchtstier.

„Heute schmunzeln wir über solche Begebenheiten“, meinte Meier, und hob das gute Miteinander der Nachbargemeinden im Gemeindeverwaltungsverband Vorderes Kandertal, dessen Vorsitzende sie ist, hervor. Der Blick auf Geschichte und Gegenwart mache aber deutlich: „Die Rümminger haben einen starken Willen. Sie machen sich stark, für das, was ihnen am Herzen liegt, sie sind hartnäckig, ausdauernd und kämpferisch, wo es angebracht ist.“

Lobend erwähnte die Bürgermeisterin auch den Gemeinschaftsgeist des Dorfs, der zudem zum „großartigen Festprogramm“ geführt habe. „Bürger, Gruppen, Vereine und Unternehmen gestalten ein lebendiges Rümmingen.“ Darauf dürfe man stolz sein.

Mit dem neuen Dorfplatz sei nun ein Stück mehr Lebensqualität im Ort entstanden, sagte Meier. Dass das Dorf eine Mitte brauche, wurde bereits im Zukunftskonzept Rümmingen 2025 festgehalten. „Jetzt ist sie da“, freute sie sich. Möglich geworden sei der Bau vor allem durch den Gemeinderat, der den Mut gehabt hatte, Neues zu wagen und die Gelder bewilligte, sowie die evangelische Kirchengemeinde, die ihren Platz einheitlich mitgestaltete. Auch die Unterstützung des Landratsamts beim Förderantrag und das feine Gespür des Architekten Klaus Scheuber hätten eine entscheidende Rolle gespielt.

Für die beiden Kunstwerke, das „Bücherregal“ und die Meilensteine im „Weg der Werte“, die an diesem Abend enthüllt wurden, gab es außerdem eine Spende über 15 000 Euro von der Sparkasse Markgräflerland und der Stiftung zur Förderung von Kunst und Kultur. Das Regal umfasst Schaukästen zu Themen wie Landschaft, Zukunft oder Fasnacht. Auf den Meilensteinen, die in den Boden des Dorfplatzes und in den Weg hoch zum Rathaus eingelassen sind, stehen Begriffe wie „Heimat und Weltoffenheit“, „Achtsamkeit und Respekt“ oder „Wohlstand, Bildung und Freiheit“. Insgesamt kostete der Platz rund 400 000 Euro, die Kirchengemeinde beteiligt sich mit 70 000 Euro. Eine weitere Aufwertung im Dorf stelle die Neugestaltung der Außenanlage um die Gemeindehalle und die Naturparkschule dar.

So heiße es nun: „Herzlichen Glückwunsch, Rümmingen, zu vielen Glanzleistungen!“ Natürlich durfte auch ein Geburtstagsständchen nicht fehlen – angestimmt von Karl Frierson, dem Hauptakteur des Open-Airs am Festsamstag. Und danach knallten die Sektkorken.

Über den Dorfspaziergang, bei der es auch eine Begegnung mit dem Freiheitskämpfer Friedrich Neff gab, berichten wir noch.

Rümmingen (sas). Mit Rümmingen erreiche des Jubiläum der fünf Dörfer einen weiteren Höhepunkt, sagte Landrätin Marion Dammann in ihrem Grußwort beim Festakt am Freitagabend. Ohnehin vergehe in der Gemeinde kein Monat, in dem nicht gefeiert werde. „Die Rümminger Bürger können sich rühmen lassen“, meinte Damann. Zu dem „Ort der Begegnung“ könne man nur gratulieren. „Bürger und Gäste werden profitieren“, war sie sich sicher. Denn: „Feste verklingen, aber sie behalten den Platz.“ Rümmingen nutze sein Potenzial und gewiss sei der Platz bald nicht mehr wegzudenken.

Eimeldingens Bürgermeister Oliver Friebolin überbrachte die Grüße des Verwaltungsverbands Vorderes Kandertal. An der Entwicklung Rümmingens sei zu sehen, dass die Gründung des Verbands 1971 eine Erfolgsgeschichte sei. Daniela Meier vertrete als Vorsitzende die Interessen des Gebiets. Für sie hatte er auch einen Eimeldinger Jubiläumsschirm als Geschenk dabei, außerdem stiftet der Verband eine Sitzbank für den Dorfplatz.

Pfarrer Dirk Fiedler freute sich darüber, dass es mit dem Abriss der alten Trennmauer zwischen Kirche und Kommune nun fließende Grenzen gebe. „Der Dorfplatz ist auch Kirchplatz und umgekehrt.“ Es sei sehr gut zusammengearbeitet worden und alles wirke sehr dynamisch. „Füllt den Platz mit Leben, setzt euch hier zusammen und nicht auseinander“, forderte der Pfarrer die Bürger auf.