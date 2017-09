Rümmingen Noch wird viel gekichert

Rümmingen (mme). Was passiert, wenn einem miserablen Ehemann plötzlich himmlische Flügel wachsen und er partout kein Engel sein will? Die Theatergruppe Rümmingen präsentiert die Antwort spätestens zur Premiere ihres neuen Theaterstücks „E Engel uff Bewährig“ am Freitag, 10. November.

Dazu finden derzeit an jedem Montag intensive Proben in der Gemeindehalle statt, der traditionellen Spielstätte der Theatergruppe. Das Publikum darf wieder einen vergnüglichen Abend erwarten. Das versprechen nicht nur die Akteure auf der Bühne, sondern auch die ganze Crew im Hintergrund. Bei den Proben ist zu spüren, dass die Truppe dem guten Ruf, den sie sich seit vielen Jahren erarbeitet hat, gerecht werden möchte.

Allen voran der immer gut gelaunte Marc Hess, der als Regisseur ein „Düpflischisser“ ist und viele Kleinigkeiten gleich sachlich korrigiert. Die Darsteller danken ihm das mit konzentrierter Umsetzung. Wie schwierig es ist, mit einem Engel auf der Bühne umzugehen, den außer der Ehefrau nur die Zuschauer sehen und hören können, zeigte sich bei den Proben. „Wieso steht der mir jetzt im Weg?“ , fragte eine Mitspielerin. „Probier‘ doch mal, wenn du von links hereinkommst“, dirigierte Hess.

Und mitten im Spiel gibt es immer wieder Gekicher, weil die Schauspieler selbst noch über ihre Gags lachen müssen, wobei die Selbstbeherrschung von Probe zu Probe besser klappt.

Ob Thomas Fritz in der Hauptrolle als Engel auf Bewährung tatsächlich durch das Arrangieren dreier Ehen eine zweite Chance auf Erden bekommt, ist bei insgesamt fünf Aufführungen zu erfahren: am 10., 11., 17. und 18. November, jeweils ab 20 Uhr, und am 12. November ab 15 Uhr.

Neue Wege in der Mediennutzung geht die Theatergruppe Rümmingen mit der Einrichtung einer Facebookseite, die sich nicht nur an die jungen Mitspieler der Gruppe richtet. Es gibt dort viele Informationen. Darüber hinaus wird auf dieser Seite während der Aufführungen ein Gewinnspiel veranstaltet.

n Vorbestellungen werden unter tgr-tickets@unsermail.de oder unter Tel. 07621/689095 entgegengenommen. Die Karten können dann in der Rümminger Gemeindehalle abgeholt werden: an den Montagen 9., 16. und 23. Oktober, jeweils ab 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet zwölf Euro.