Rümmingen Reizvolle Wandertouren

Rümmingen (don). Mit einer reizvollen Tour im südlichen Breisgau starten die Wanderfreunde Rümmingen am Sonntag, 26. März, ihr neues Jahresprogramm. Die Teilnehmer treffen sich um 9.30 Uhr auf dem Parkplatz am Sportgelände an der Schallbacher Straße. Die vierstündige Rundwanderung führt von Staufen über Grunern und den aussichtsreichen Kastelberg wieder zurück.

Die beiden Wanderführer Toni Reize und Jürgen Zimmermann haben einen abwechslungsreichen Tourenplan mit neun Wanderungen zusammengestellt. Sie führen in den Schwarzwald, in die Vogesen und den Schweizer Jura.

„Willkommen sind bei uns Menschen, die gerne in der Gemeinschaft per Fuß die Region im Dreiland erkunden wollen“, sagt Toni Reize. Die Anfahrt zu den Wanderungen erfolgt mit eigenen Autos. Mitfahrgelegenheiten werden organisiert, um die Umwelt zu schonen.

Am Ostermontag, 17. April, ist das Gebiet um Endenburg und den Vogelpark Ziel einer abwechslungsreichen Tour. Gestartet wird um 9 Uhr im Lörracher Grütt.

Am Sonntag, 7. Mai, wollen die Wanderer das reizvolle Gebiet um den Chasseral im Berner Jura erkunden. Die etwas anstrengendere fünfstündige Wanderung führt auf einer herrlichen Route über Lemensin durch die Combe Biosse zurück zum Chasseral. Start: 7 Uhr am Rümminger Sportgelände.

Das Wiesental mit Schönau, Entenschwand und Sägeneck steht am 11. Juni auf dem Wanderplan. Start hierzu ist um 9 Uhr im Grütt.

Nachdem man schon über eine gute Kondition verfügt, steigen die Rümminger Wanderer am 23. Juli vom Glottertal über die Thomashütte hoch auf den Kandel und wieder ins Tal zurück. Abfahrt: 7 Uhr in Rümmingen.

Krunkelbachhütte und Herzogenhorn mit Start in Bernau-Hof sind die Ziele einer Tour am 13. August, Abfahrt 8 Uhr im Grütt. Zum 1193 Meter hohen Col du Platzerwasel in den Vogesen geht es am 10. September.

Die Wandersaison endet mit einer Herbstwanderung im Vorderen Kandertal mit Start und Ziel in Rümmingen und Station beim Gründer der Wandergruppe, Fritz Häßler.