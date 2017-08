Rümmingen Sommerfest beim TC

Rümmingen. Trotz einiger Regenschauer und harmlosem Donnergrollen ließen es sich zahlreiche Mitglieder des TC Rümmingen nicht nehmen, ihr traditionelles Sommerfest nach Abschluss der Medenrunde 2017 zu feiern. Den ganzen Nachmittag lang wurde auf allen Plätzen Tennis gespielt. Für die bunt gemischte Aufstellung von Alt und Jung sorgte Sportwart Gerd Matthis. In den Pausen konnten sich die Teilnehmer am Kuchenbuffet stärken. Ab 18 Uhr sorgte Platzwart und Grillmeister Gerhard Gastel für Leckeres vom Grill. Die gemütliche Runde löste sich erst spät am Abend auf.