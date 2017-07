Rümmingen Sommernachtsfest zum Firmenjubiläum

Rümmingen. In Rümmingen ist man auch nach dem großen Jubiläumsfest Ende Juni weiter in Feierlaune. Besonders beim Garten- und Landschaftsbaubetrieb von Markus Hügel. Der Betriebsinhaber und sein 30-köpfiges Team können dieses Jahr nämlich auf 25 Jahre zurückblicken, haben dies bereits mit mehreren kleineren Events und der Teilnahme am Dorf-Jubiläum begangen und werden nun mit Künstlermarkt und Sommernachtsfest noch einmal zünftig feiern. Die beiden Aktions- und Jubiläumstage steigen am Samstag, 15. Juli, und Sonntag, 16. Juli.

An diesen beiden Tagen wird sich der Gartenpunkt Hügel, das Betriebsareal an der Mühlenstraße 1 im Gewann „Bruckrain“, in ein großes Freiluft-Atelier verwandeln. Mehr als 50 Kunsthandwerker aus dem südbadischen Raum zeigen ihre Produkte sowie den handwerklichen Weg dahin und freuen sich auf angeregte Gespräche mit den Besuchern. Auch Markus Hügel und seine Partnerin Claudia Weber, die den „Gartenpunkt“ leitet, sind voller Vorfreude.

Viele der Kunsthandwerker wollen Mitmachangebote, besonders für Kinder, bieten. Am Samstag gibt es dazu musikalische Unterhaltung mit der Gitarrenschule Bohnert Rümmingen und am Abend flotte Klänge, Dixieland mit den „Sugar Foot Stompers“ und stimmungsvolle Instrumentalmusik mit den Südtiroler Duo „Barbarossa & Perin“ auf dem „Gartenpunkt“-Areal. Dieses wird ausgeleuchtet sein.

Auch am Sonntag gibt es Unterhaltung auf der Bühne durch „Barbarossa & Perin“, eine Bläserklasse des Schulzentrums Efringen-Kirchen, die Trachten- und Volkstanzgruppe Egringen und einen Dudelsackbläser auf dem Gelände, ein buntes Kinderprogramm dazu und reichhaltige Bewirtung. Der Jubiläums-Künstlermarkt beginnt am Samstag um 12 Uhr mit Open End, am Sonntag findet er von 11.30 bis 18 Uhr statt. An beiden Tagen kann übers Betriebsareal gebummelt werden, wo das Hügel-Team sein Dienstleistungs- und Produktangebot vorstellt. Ein Glanzlicht wird die neue Pool-Ausstellung mit Outdoor-Küche sein.