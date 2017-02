01:19 Gewalt bei Straßenprotesten gegen Regierung in Bukarest

Bukarest - Vor dem Regierungssitz in Rumäniens Hauptstadt Bukarest ist es am Abend zu gewaltsamen Zusammenstößen gekommen. Einige aggressive Sportfans begannen inmitten Zehntausender friedlicher Demonstranten, die Polizisten mit Feuerwerkskörpern zu bewerfen. Die Polizei antwortete mit Tränengas. Die Oppositionsmedien kommentierten, dass die Krawalle eine Provokation regierungsnaher Kreise seien, um weitere Straßenproteste zu verhindern. Zehntausende Rumänen demonstrieren seit Tagen landesweit gegen die von der Regierung beschlossene Einschränkung des Kampfs gegen Korruption.

01:15 Merkel trifft Erdogan und Yildirim in Ankara

Istanbul - Zum ersten Mal nach dem Putschversuch in der Türkei reist Bundeskanzlerin Angela Merkel heute zu politischen Gesprächen nach Ankara. Bei ihren Treffen mit Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan und Ministerpräsident Binali Yildirim will Merkel unter anderem Fortschritte für das Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei erzielen. Nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert sollen auch Freiheitsrechte und deren Einschränkungen in der Türkei ein Thema sein.

00:27 Brexit-Gesetz: Parlamentarier geben May Rückendeckung

London - Das britische Parlament hat mit überraschend großer Mehrheit den Brexit-Kurs von Premierministerin Theresa May gestützt. Mit 498 zu 114 Stimmen sprachen sich die Abgeordneten des Unterhauses am Abend in London für den Brexit-Gesetzesentwurf aus. Damit ist allerdings nur die erste größere Hürde genommen. Die entscheidende Abstimmung ist in der kommenden Woche geplant. May will sich mit dem Gesetz von den Abgeordneten die Vollmacht für den Scheidungsantrag von der Europäischen Union geben lassen.