Russland Bericht: Kahn und Welke fahren nicht zur Fußball-WM 2018

Dormagen - Mit lautem Geschrei hat eine Imbissverkäuferin in der nordrhein-westfälischen Stadt Dormagen einen bewaffneten Räuber vertrieben. Wie die Polizei am frühen Morgen mitteilte, bedrohte der maskierte Mann die Frau mit einer Pistole und forderte Bargeld. Die Angestellte schrie den Täter daraufhin an - und beeindruckte ihn damit offensichtlich. Ohne Beute machte sich der auf Mitte 20 geschätzte Täter am Montagabend davon und wird nun von der Polizei gesucht.