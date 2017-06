Russland Gorbatschow: "Kohl hinterlässt Spuren in der Weltgeschichte"

Nachrichten-Ticker

22:26 Demonstranten verlangen nach Hochhausbrand Aufklärung

London - In London haben sich Demonstrationen für die Opfer des Hochhausbrands zu Protesten gegen die britische Regierung ausgeweitet. Tausende Menschen trafen sich am Abend in der Nähe des Grenfell Towers in Kensington und auch im Regierungsbezirk Westminster. Auf Bannern und Plakaten stand "Gerechtigkeit für Grenfell! Wir fordern die Wahrheit". Außerdem verlangten hunderte Menschen den Rücktritt von Premierministerin Theresa May. Bei dem Brand starben mindestens 30 Menschen, viele werden noch vermisst. Das Feuer hatte sich ungewöhnlich schnell über die Fassade ausgebreitet.

20:55 Trump erwähnt Helmut Kohls Tod mit keiner Silbe

Miami - US-Präsident Donald Trump hat sich während einer Rede in Miami nicht zum Tod von Altkanzler Helmut Kohl geäußert. Trump hatte sich zu Beginn seiner knapp halbstündigen Rede zur Kuba-Politik auch zu anderen Aspekten geäußert: Etwa zur Heimkehr des 17 Monate in Nordkorea festgehaltenen Studenten Otto Warmbier und zur Genesung des angeschossenen Kongressabgeordneten Steve Scalise. Kohl erwähnte er jedoch mit keiner Silbe. Zuvor hatten die US-Präsidenten Bill Clinton und George H.W. Bush bereits Kohls politische Leistungen gewürdigt.

20:54 Gorbatschow: "Kohl hinterlässt Spuren in der Weltgeschichte"

Moskau - Der russische Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow hat Ex-Kanzler Helmut Kohl als herrausragenden Politiker gewürdigt, der deutliche Spuren in der Weltgeschichte hinterlässt. "Die Deutschen haben Helmut Kohl den Spitznamen "Kanzler der deutschen Einheit" gegeben. Das ist richtig und gerecht", erklärte Gorbatschow in Moskau. In Kohls Amtszeit seien bedeutende Ereignisse gefallen wie das Ende des atomaren Wettrüstens, des Kalten Krieges, der Fall der Berliner Mauer und die deutsche Wiedervereinigung. Gorbatschow gilt selbst als einer der Väter der deutschen Einheit.

20:43 Steinmeier: Kohl war Ausnahmepolitiker und Glücksfall für Geschichte

Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Verdienste des mit 87 Jahren gestorbenen Altkanzlers Helmut Kohl für die Wiedervereinigung und den Zusammenhalt Europas gewürdigt. "Wir haben einen Politiker und Staatsmann verloren, der Historisches für unser Land erreicht hat", sagte Steinmeier in Berlin. "Helmut Kohl war ein Ausnahmepolitiker und ein Glücksfall für die deutsche Geschichte." Steinmeier hob hervor, dass Kohl "die europäische Einigung mit Leidenschaft vorangetrieben" und bis zuletzt für die europäische Idee geworben habe.

20:42 Putin würdigt Kohl als Verfechter guter Beziehungen zu Russland

Moskau - Kremlchef Wladimir Putin hat Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl als einen "prinzipiellen Verfechter freundschaftlicher Beziehungen" zwischen Berlin und Moskau gewürdigt. "Ich hatte das Glück, persönlich mit Helmut Kohl sprechen zu können", schrieb Putin in einem Beileidstelegramm an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzlerin Angela Merkel. Mit dem Namen dieses herausragenden Menschen seien die wichtigsten Ereignisse der modernen deutschen Geschichte verbunden, teilte der Kreml in Moskau mit.