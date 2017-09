Russland Lindner: Russland bei Manöververzicht wieder in G8 aufnehmen

02:40 Lindner: Russland bei Manöververzicht wieder in G8 aufnehmen

01:44 Schulz: Kanzleramt soll für Digitalisierung zuständig sein

01:43 Südafrikaner Anderson erster Finalist bei den US Open

New York - Der Südafrikaner Kevin Anderson hat bei den US Open als erster Tennisspieler das Endspiel erreicht. Der 31-Jährige setzte sich in New York im Außenseiter-Halbfinale gegen den Spanier Pablo Carreno Busta 4:6, 7:5, 6:3, 6:4 durch und steht damit erstmals im Finale eines Grand-Slam-Turniers. Der Weltranglisten-32. trifft am Sonntag auf den Sieger des Duells zwischen dem Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal aus Spanien und dem Argentinier Juan Martin del Potro.