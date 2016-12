Nachrichten-Ticker

12:15 Putin: Staat hat sich nie an Doping beteiligt

Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine staatliche Beteiligung am massenhaften Doping russischer Sportler abgestritten. "In Russland hat es nie ein staatliches Dopingsystem oder Doping-Unterstützung gegeben, das ist einfach unmöglich", sagte er bei seiner Jahrespressekonferenz in Moskau. Er räumte aber ein, dass Russland wie jedes Land ein Problem mit gedopten Sportlern habe. Putin forderte die Welt-Anti-Doping-Agentur auf, "transparent, offen und nachprüfbar" zu arbeiten. Der von WADA-Chefermittler Richard McLaren verfasste Report hatte den Russen Staatsdoping vorgeworfen.

12:12 Putin schließt vorgezogene Präsidentenwahl in Russland aus

Moskau - In Russland wird es nach den Worten von Präsident Wladimir Putin keine vorgezogene Präsidentenwahl geben. Ein Abweichen vom vorgesehenen Wahltermin 2018 wäre zwar "möglich, aber nicht zweckmäßig", sagte der Kremlchef bei seiner jährlichen Pressekonferenz in Moskau. In Russland wird immer wieder spekuliert, dass die Wahl auf 2017 vorgezogen werden könnte, solange sich der Unmut der Bevölkerung über die Wirtschaftskrise in Grenzen hält. Putin sah allerdings Zeichen einer ökonomischen Stabilisierung.

12:03 Berichte: Libysches Flugzeug vermutlich entführt

Valletta - Ein libysches Flugzeug ist Medienberichten zufolge möglicherweise entführt worden und in Malta gelandet. Wie die "Times of Malta" meldete, war die Maschine der libyschen Afriqiyah Airways mit 118 Menschen an Bord auf einem Inlandsflug von Sabha nach Tripolis. Der maltesische Regierungschef Joseph Muscat schrieb auf Twitter, er sei über die mögliche Flugzeugentführung informiert worden.

11:48 Senator: Fahndungsmaßnahmen mit Tod Amris nicht beendet

Berlin - Nach dem gemeldeten Tod des mutmaßlichen Attentäters Anis Amri in Italien gehen die Ermittlungen zum Anschlag in Berlin laut Berlins Innensenator Andreas Geisel unvermindert weiter. "Das bedeutet nicht, dass wir die Fahndungsmaßnahmen aufheben werden", sagte Geisel im Innenausschuss im Abgeordnetenhaus. So müsse zum Beispiel geklärt werden, ob der Attentäter Komplizen hatte. Einige der Schwerverletzten des Terroranschlags kämpfen weiter um ihr Leben. Nach derzeitigem Stand seien bei dem Anschlag 12 Menschen ums Leben gekommen, 53 seien verletzt worden, 14 von ihnen sehr schwer.

11:20 Bericht: 400 Cyberangriffe täglich auf das Regierungsnetz

Passau - Im ersten Halbjahr hat es einem Medienbericht zufolge täglich 400 Cyberangriffe auf deutsche Regierungsnetze gegeben. Von diesen seien je 20 "hochspezialisiert" gewesen, berichtete die "Passauer Neue Presse" unter Berufung auf eine ihr vorliegende Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion. Eine Attacke pro Woche habe einen nachrichtendienstlichen Hintergrund. Der Verfassungsschutz hatte zuletzt vor Versuchen gewarnt, die Bundestagswahl im kommenden Jahr durch Cyberspionage und -angriffe zu beeinflussen.