14:03 Bundesanwaltschaft: Festnahme nach Berliner Anschlag

Karlsruhe - Im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Attentäter von Berlin, Anis Amri, hat es eine Festnahme in der Hauptstadt gegeben. Das bestätigte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe, ohne zunächst weitere Details zu nennen. Zuvor hatte "Spiegel Online" darüber berichtet.

13:58 Mehr Verbraucherbeschwerden bei Bundesnetzagentur 2016

13:51 Sicherheitskonzept für Kölner Silvesternacht steht

Köln - Nach den massenhaften sexuellen Übergriffen vor knapp einem Jahr steht in Köln das Sicherheitskonzept für die nächste Silvesternacht. Allein in der Kölner Innenstadt sollen in diesem Jahr rund 1500 Polizisten im Einsatz sein. Kleinere Anpassungen habe es zuletzt noch nach dem Anschlag von Berlin gegeben, sagte Polizeipräsident Jürgen Mathies. Aus Sorge vor Nachahmungstätern werde es in zusätzlichen Bereichen Straßensperren geben. Er sei überzeugt, dass die Polizei gut vorbereitet sei.

12:50 Kreml bestätigt Einigung auf Waffenruhe für Syrien nicht

Moskau - Die russische Führung hat einen türkischen Agenturbericht über eine Einigung zwischen Moskau und Ankara auf einen Vorschlag für eine Waffenruhe in Syrien nicht bestätigt. Auf eine Frage nach einer solchen Einigung sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow Angaben der Agentur Tass zufolge: "Ich kann diese Frage jetzt nicht beantworten, ich habe nicht genug Informationen." Die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu hatte unter Berufung auf "vertrauenswürdige Quellen" gemeldet, Ankara und Moskau hätten sich auf den Vorschlag einer Waffenruhe in Syrien geeinigt.

12:49 Getöteter polnischer LKW-Fahrer wird am Freitag beigesetzt

Gryfino - Der beim Terroranschlag am Berliner Breitscheidplatz getötete Lastwagenfahrer aus Polen soll am Freitag in seiner Heimat beigesetzt werden. Das teilte sein Arbeitgeber, die Speditionsfirma Ariel Zurawski, auf Facebook mit. Der Trauergottesdienst und die Beerdigung sollten in dem Ort Banie bei Stettin stattfinden. Der mutmaßliche Attentäter Anis Amri hatte den Lastwagen am 19. Dezember entführt und als Waffe bei seinem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt eingesetzt. Lukasz U. wurde erschossen auf dem Beifahrersitz gefunden.