Nachrichten-Ticker

09:01 Warnstreiks an Flughäfen - viele Ausfälle vor allem in Berlin

Berlin - Warnstreiks des Bodenpersonals an Flughäfen haben vor allem Passagiere in Berlin empfindlich getroffen. Am Airport Tegel fielen nach Angaben des Betreibers 112 und in Schönefeld 22 Flüge aus. Damit hatte der Ausstand Folgen für fast alle frühen Verbindungen der Gesellschaften Lufthansa, Air Berlin, Germanwings und Eurowings in der Hauptstadt. Auch in Stuttgart gab es Ausfälle und Verspätungen, während der Verkehr in Hamburg am Morgen noch relativ problemlos lief. Der Flughafen-Betreiber hatte Leiharbeiter engagiert.

08:49 Keuchhusten-Welle in Deutschland

Berlin - Die Zahl der Keuchhusten-Infektionen in Deutschland ist auf einen neuen Höchststand gestiegen. Im Jahr 2016 registrierte das Robert Koch-Institut mehr als 22 000 Fälle - mit Abstand die meisten seit Beginn der bundesweiten Meldepflicht im Jahr 2013. Damals waren es rund 12 600 Patienten pro Jahr. "Wir sehen hier wahrscheinlich beides: eine Krankheitswelle, aber auch eine zunehmend bessere Erfassung", sagte Wiebke Hellenbrand, Infektionsforscherin am RKI. Doch auch Impflücken begünstigen Ansteckungen. Besonders gefährlich ist Keuchhusten für Säuglinge.

08:08 Bericht: Bund will eigene Kompetenzen bei Abschiebungen ausweiten

Berlin - Um die Länder zu entlasten, will die Bundesregierung ihre Kompetenzen bei der Abschiebung von Asylbewerbern laut einem Zeitungsbericht ausweiten. Der Bund prüfe, ob und wie er Zuständigkeiten übernehmen könne. Das berichten die "Stuttgarter Nachrichten" und die "Stuttgarter Zeitung" und beziehen sich auf einen Vorschlag für ein Treffen der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin morgen. Demzufolge zieht die Bundesregierung sogenannte Ausreisezentren auf Bundesebene in Betracht.

07:52 15 000 Obdachlose nach Großbrand in Manila

Manila (dpa) – Mindestens 15 000 Menschen sind nach einem Großbrand in einem Armenviertel der philippinischen Hauptstadt Manila obdachlos geworden. Sieben Menschen wurden bei dem Brand in der Nacht verletzt, wie die Behörden am Morgen mitteilten. Die Flammen zerstörten rund 1200 Hütten, ehe die Feuerwehr den Brand nach knapp zehn Stunden in den Griff bekamen. Die Brandursache war noch unklar.

06:51 Bericht: "Toni Erdmann" wird mit Jack Nicholson neu verfilmt

Los Angeles - Der deutsche Oscar-Kandidat "Toni Erdmann" soll einem Medienbericht zufolge in den USA neu verfilmt werden und Jack Nicholson darin ein Comeback feiern. Die Produktionsfirma Paramount Pictures sicherte sich die Rechte am Remake der Tragikomödie über einen Vater und dessen entfremdete Tochter, wie das Branchenmagazin "Variety" unter Berufung auf anonyme Quellen berichtete. Nicholson hat seit 2010 in keinem Film mehr mitgespielt. "Toni Erdmann" ist bei den Oscars am 26. Februar für den Preis in der Kategorie Bester Fremdsprachiger Film nominiert.