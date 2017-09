Russland Russland-Affäre: Trumps Sohn trifft sich mit Justizausschuss

Nachrichten-Ticker

04:36 EU: Treffen der Außen- und Verteidigungsminister in Estland

Tallinn - Die Außen- und Verteidigungsminister der EU-Staaten kommen heute zu informellen Gesprächen in der estnischen Hauptstadt Tallinn zusammen. Bei einer gemeinsamen Sitzung wollen sie am Mittag über die Pläne zum Aufbau einer europäischen Sicherheits- und Verteidigsunion beraten. Diese sehen unter anderem eine ständige strukturierte Zusammenarbeit und eine engere Kooperation bei Rüstungsprojekten vor. Die Außenminister tagen nach der gemeinsamen Sitzung mit den Verteidigungsministern noch bis Freitag zu anderen Themen.

04:07 Russland-Affäre: Trumps Sohn trifft sich mit Justizausschuss

Washington - Zur Aufklärung der Russland-Affäre wird sich der älteste Sohn von US-Präsident Donald Trump heute hinter verschlossenen Türen mit den Mitgliedern des Justizausschusses treffen. Donald Trump Jr. soll dabei von Mitarbeitern des Komitees befragt werden, wie die stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses, die demokratische Senatorin Dianne Feinstein, sagte. Es ist unklar, ob nach dem Treffen etwas zu dessen Inhalt bekannt wird. Trump Jr. steht im Fokus, weil er sich während des Wahlkampfs mit einer russischen Anwältin getroffen hatte.

04:03 Hurrikan "Irma" zieht Schneise der Verwüstung durch Karibik

San Juan - Der extrem gefährliche Hurrikan "Irma" hat in der Karibik sechs Menschen in den Tod gerissen. Der Wirbelsturm der stärksten Kategorie fünf habe auf den französischen Karibikinseln Saint-Barthélemy und Saint-Martin darüber hinaus schwere Schäden angerichtet, sagte Präfekt Eric Maire. Das gesamte Ausmaß sei noch unklar. Staatspräsident Emmanuel Macron warnte, die Schadensbilanz werde "hart und grausam" sein. Als immer wahrscheinlicher gilt, dass "Irma" auf den US-Staat Florida treffen könnte. Derweil brauten sich in der Region gleich zwei neue Wirbelstürme zusammen.

03:43 Nach Merkels Kritik: Schulz zu zweitem TV-Duell bereit

Münster - Nach der Kritik von Bundeskanzlerin Angela Merkel an der Themenauswahl beim TV-Duell hat SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sein Angebot eines zweiten TV-Duells erneuert. "Ich bin bereit zu einem zweiten Duell mit Angela Merkel", sagte Schulz am Abend bei einem Wahlkampfauftritt im nordrhein-westfälischen Münster. Merkel hat in einem Interview des Redaktionsnetzwerks Deutschland bedauert, dass das Thema Digitalisierung im TV-Duell mit Martin Schulz keine Rolle gespielt hat. Merkel und Schulz hatten am Sonntag ihren ersten und einzigen direkten Schlagabtausch im Fernsehen ausgetragen.

03:16 Ehren-Oscars für Donald Sutherland und Agnès Varda

Los Angeles - Der kanadische Schauspieler Donald Sutherland und die in Belgien geborene Regisseurin Agnès Varda werden im November mit einem Ehren-Oscar ausgezeichnet. Wie die Filmakademie Academy Of Motion Picture Arts and Sciences in Los Angeles mitteilte, sollen auch der amerikanische Kameramann Owen Roizman und US-Filmemacher Charles Burnett geehrt werden. Die feierliche Gala findet am 11. November in Hollywood statt.