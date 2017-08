Sachsen Elefant verletzt Tierpfleger im Leipziger Zoo

Nachrichten-Ticker

13:03 Schulz: Deutschland muss Bildungsland Nummer eins werden

Berlin - Viele Extra-Milliarden für Schulen, eine Million Ganztagsschulplätze, mehr Mitsprache des Bundes: Die SPD will bei einem Wahlsieg die Bildungspolitik umkrempeln. Kanzlerkandidat Martin Schulz und die sieben SPD-Ministerpräsidenten präsentierten in Berlin gemeinsame Vorschläge für eine "nationale Bildungsallianz". Schulz sagte, das Bildungssystem sei nicht schlecht, man dürfe die Augen vor bestehenden Defiziten aber nicht verschließen. Noch immer sei Herkunft wichtiger als Talent. "Wir wollen Deutschland zum Bildungs- und Qualifizierungsland Nummer eins in Europa machen", sagte Schulz.

12:43 Nach Busunglück in Russland - Zahl der Toten steigt auf 19

Krasnodar - In Südrussland ist die Zahl der Toten nach einem Busunglück nahe der Halbinsel Krim auf 19 gestiegen. Zahlreiche Verletzte sind noch im Krankenhaus. Der Bus war am Freitag an der Meerenge von Kertsch gegenüber der Krim ins Meer gestürzt, nachdem die Bremsen versagt hatten. Der Fahrer und ein Mitarbeiter des Busunternehmens wurden wegen Verletzung der Verkehrsordnung festgenommen. In dem Bus saßen rund 50 Bauarbeiter, die von ihrer Schicht auf einer Baustelle der Ölförderfirma Tamaneftegas kamen.

12:43 Elefant verletzt Tierpfleger im Leipziger Zoo

Leipzig - Eine Elefantenkuh hat im Leipziger Zoo einen Tierpfleger verletzt. Der Pfleger hatte das etwa 30 Jahre alte Tier gestern Morgen aufs Außengelände geführt und knickte dabei um und fiel zu Boden. Die Elefantenkuh erschreckte und rannte weg. Dabei touchierte sie den Pfleger mit dem Fuß. Er erlitt Schürfwunden und wurde in ein Krankenhaus gebracht, um weitere Verletzungen auszuschließen. Im Leipziger Zoo leben acht Elefanten.

12:01 Deutsch-Ägyptische Zusammenarbeit in Flüchtlingsfragen

Berlin - Bei der Bekämpfung der illegalen Migration wollen Deutschland und Ägypten enger zusammenarbeiten. Wie Regierungssprecher Steffen Seibert mitteilte, wurde nach mehrmonatigen Verhandlungen eine politische Vereinbarung unterzeichnet, die eine Reihe von Maßnahmen vorsieht. Dazu gehörten eine verstärkte wirtschaftliche Zusammenarbeit sowie Hilfen für den ägyptischen Bildungssektor, um damit Fluchtursachen zu bekämpfen. Außerdem wurden zusätzliche Stipendien vereinbart, aber auch eine verbesserte Zusammenarbeit bei der Rückführung von Flüchtlingen.

11:45 Messerstecher von Turku gab falsche Identität an

Helsinki - Der Messerstecher von Turku hat bei seiner Einreise nach Finnland eine falsche Identität angegeben. Wie das zuständige Gericht der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, heißt der Mann Abderrahman Bouanane und ist 22 Jahre alt. Ursprünglich war man davon ausgegangen, dass sein Name Abderrahman Mechkah lautet und er 18 Jahre alt ist. Bouanane hatte sich zuvor monatelang in Deutschland aufgehalten. Ihm wird zweifacher Mord und Mordversuch in acht Fällen mit terroristischer Absicht vorgeworfen. Der Mann hatte die Angriffe vom 18. August gestanden, nicht aber die Tötungsabsicht.