Nachrichten-Ticker

22:53 Tech-Werte an der Wall Street etwas erholt - Dow kaum verändert

New York - Am New Yorker Aktienmarkt haben sich die Technologiewerte von ihren Vortageseinbußen etwas erholt. Der Dow Jones Industrial rutschte dagegen kurz vor dem Sitzungsende in die Verlustzone und ging mit minus 0,05 Prozent auf 22 284,32 Punkten über die Ziellinie. Es war für den US-Leitindex der vierte Handelstag in Folge mit moderaten Kursabschlägen. Am Devisenmarkt blieb der Euro die meiste Zeit unter 1,18 US-Dollar und wurde zuletzt mit 1,1787 Dollar gehandelt.

22:50 Leipzig ohne Chance in Istanbul: 0:2 bei Besiktas

Istanbul - Der deutsche Vizemeister RB Leipzig hat sein erstes Auswärtsspiel in der Champions League verloren. Die Sachsen mussten sich bei Besiktas Istanbul mit 0:2 geschlagen geben und warten nach dem zweiten Spieltag in der Gruppe G weiter auf ihren ersten Sieg. Damit steht RB am 17. Oktober gegen den Zweiten FC Porto im Kampf um den Achtelfinal-Einzug unter Druck.

22:49 Siemens legt Zuggeschäft mit Alstom zusammen

München - Der Elektrokonzern Siemens legt sein Zuggeschäft mit dem französischen Konkurrenten Alstom zusammen. Geplant sei eine "Fusion unter Gleichen", teilte Siemens am späten Abend nach einer außerordentlichen Sitzung des Aufsichtsrates in München mit. Das kombinierte Unternehmen werde seinen Sitz im Großraum Paris haben. Siemens wird an dem Gemeinschaftsunternehmen eine Mehrheit von knapp über 50 Prozent halten. Mit dem Schritt reagieren die Unternehmen auf den Wettbewerbsdruck, der nach dem Zusammenschluss der beiden größten chinesischen Zughersteller zum Giganten CRRC massiv gewachsen war.

22:48 BVB in der Champions League entzaubert: 1:3 gegen Real Madrid

Dortmund - Borussia Dortmund hat die zweite Saisonniederlage im zweiten Champions-League-Spiel kassiert. Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga unterlag dem spanischen Rekordmeister und Titelverteidiger Real Madrid mit 1:3 und muss in der Gruppe H schon früh um den Einzug in das Achtelfinale bangen. Die Dortmunder müssen am 17. Oktober beim ebenfalls noch punktlosen APOEL Nikosia gewinnen, um ihre Chancen auf die K.o.-Runde zu wahren.

22:04 Abschaffung von "Obamacare" scheitert auch im dritten Anlauf

Washington - Der dritte und letzte Anlauf der Republikaner zur Abschaffung der Krankenversicherung "Obamacare" ist endgültig gescheitert. Die republikanischen US-Senatoren gestanden ein, keine Mehrheit für einen alternativen Gesetzentwurf zu haben. Dieses Scheitern markiert für die Republikaner das Ende eines sieben Jahre währenden Bemühens, die massiv bekämpfte Errungenschaft Barack Obamas abzuschaffen oder zu ersetzen. "Obamacare" abzuschaffen, war auch eines der wichtigsten Wahlkampfthemen Donald Trumps gewesen.