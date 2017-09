Sachsen Petry: Hinter Domain "dieblauen.de" steckt keine Partei

11:24 Petry: Hinter Domain "dieblauen.de" steckt keine Partei

Dresden - Die aus der AfD scheidende Politikerin Frauke Petry hat nach eigenen Angaben eine Internetadresse "dieblauen.de" angemeldet. Eine Partei stecke aber nicht dahinter, sagte sie am Rande einer Sitzung des sächsischen Landtages in Dresden. Das "Blau" verkörpere eine Idee, sei aber kein Parteiname. Sie werde sich zu gegebener Zeit dazu äußern. Es sei noch zu früh, um über Details zu sprechen: "Mehr möchte ich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht darüber sagen." Petry bekräftigte, dass sie politisch aktiv bleiben wolle.

11:06 Internet-Domain "Die Blauen" unter Petrys Namen registriert

09:53 Seehofer attackiert seine Kritiker bei der CSU

09:51 Thailands Ex-Premierministerin zu Haftstrafe verurteilt

Bangkok - Thailands ehemalige Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra ist in Abwesenheit zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Oberste Gericht für politische Straftaten in Bangkok sah es als erwiesen an, dass sich die 50-Jährige in ihrer Amtszeit der Verschwendung von Steuergeldern und der Korruption schuldig gemacht hat. Yingluck war bei der Urteilsverkündung nicht dabei. Aus Furcht vor einer Haftstrafe hatte sie sich vor einem Monat ins Ausland abgesetzt. In welchem Land sie sich aufhält, ist nicht bekannt.