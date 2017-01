16:49 Ungarn erwägt generelle Inhaftierung von Asylbewerbern

Budapest - Ungarn erwägt die Einführung einer generellen "fremdenpolizeilichen Schutzhaft" für Asylbewerber. "Im Sinne einer solchen Regelung würde sich niemand im Land frei bewegen, niemand das Land oder die Transitzonen verlassen können", sagte Kanzleramtsminister Janos Lazar vor der Presse in Budapest. Zur Begründung führte Lazar die "gesteigerte Terrorgefahr" an. Ungarn hat sich unter dem rechts-nationalen Ministerpräsidenten Viktor Orban mit Zäunen, Rückschiebungen und anderen restriktiven Maßnahmen gegen Flüchtlinge weitgehend abgeschottet.

16:29 Handballer setzen beim WM-Auftakt auf Gensheimer

Rouen - Die deutschen Handballer setzen bei ihrem WM-Auftakt morgen ganz besonders auf die Fähigkeiten von Uwe Gensheimer. "Wir werden ihn sicher sofort brauchen, das steht außer Frage", sagte Bundestrainer Dagur Sigurdsson einen Tag vor dem ersten Gruppenmatch gegen Ungarn in Rouen. "Wir hoffen, dass er sich einigermaßen auf das Turnier konzentrieren kann". Nach dem Tod seines Vaters und einigen Tagen bei seiner Familie soll der Weltklasse-Spieler am Abend zur Mannschaft stoßen. Da Rune Dahmke grippekrank ist, könnte Gensheimer im ersten Match der einzige gelernte Linksaußen im Team sein.

15:45 Verdi ruft Geldboten zum Warnstreik auf - Wird Bargeld knapp?

Bad Homburg - Die Gewerkschaft Verdi hat die Geldboten in neun Bundesländern für morgen zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Da vor allem im Bezirk Berlin/Brandenburg mit einer hohen Beteiligung gerechnet wird, sei dort bei der Bargeldversorgung und Bestückung von Geldautomaten am Wochenende mit Einschränkungen zu rechnen. Hintergrund sind die festgefahrenen Verhandlungen zum bundesweiten Tarifvertrag, die Montag in Hannover weitergehen sollen. Gestreikt wird in Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Berlin, Brandenburg, Hessen, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz, Saarland und Bayern.

15:43 Razzia in Leipzig: Mehr als 500 Polizisten durchsuchen Gebäude

Leipzig - Mit mehr als 500 Beamten hat die Polizei in Leipzig mehrere Gebäude durchsucht. Wie der Sprecher des Landeskriminalamtes, Tom Bernhardt, am Nachmittag sagte, ging es bei den Durchsuchungen unter anderem um Verstöße gegen das Waffengesetz sowie Steuerhinterziehung. Hierzu lägen der Polizei Verfahren der Staatsanwaltschaft Leipzig vor. Es werde untersucht, ob Waffen und Munition im Zusammenhang mit organisierter Kriminalität nach Leipzig gebracht wurden. Mit Verweis auf das Steuergeheimnis machte Bernhardt keine näheren Angaben zu den Fällen von Steuerhinterziehungen.

15:22 Taucher finden in Elbe keinen Hinweis auf vermissten HSV-Mitarbeiter

Hamburg - Auch die Suche in der Elbe nach dem vermissten Merchandising-Chef Timo Kraus vom Fußball-Bundesligisten Hamburger SV ist ohne Hinweis geblieben. 18 Polizeitaucher aus Hamburg und Niedersachsen haben im Bereich der Pontonbrücke 1 am Museumsschiff "Rickmer Rickmers" nach Kraus gesucht und ihre Arbeit unter Wasser nach rund einer Stunde eingestellt. "An dieser Stelle haben wir alles abgesucht. Es wird hier keinen weiteren Tauchgang geben", sagte ein Polizeisprecher. Ein Personenspürhund hatte am Dienstag in der Nähe der Landungsbrücken die Witterung des HSV-Mitarbeiters aufgenommen.