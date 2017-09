Sachsen Rocker in Leipzig erschossen: Prozess startet neu

Nachrichten-Ticker

01:42 Berufungsgericht: Trumps Einreiseverbote zu eng gefasst

Seattle - Ein Berufungsgericht in den USA hat Donald Trumps Einreiseverbote für Staatsangehörige sechs überwiegend muslimischer Länder teilweise aufgehoben. Bestimmten Familienmitgliedern darf die Einreise nicht mehr verweigert werden. Das Oberste Gericht der USA hatte zwar vor Kurzem entschieden, dass der Einreisestopp in Teilen in Kraft treten darf, bis es im Oktober in der Hauptsache entscheidet. Bis dahin soll aus den betreffenden Ländern nur in die USA einreisen dürfen, wer "echte" Beziehungen in das Land nachweist.

01:41 Rocker in Leipzig erschossen: Prozess startet neu

Leipzig - Unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen beginnt heute am Landgericht Leipzig erneut ein Prozess um den Tod eines Rockers. Der erste Anlauf für das Verfahren war wegen der Erkrankung eines Richters abgebrochen worden. Angeklagt sind vier Mitglieder der Leipziger Hells Angels wegen gemeinschaftlichen Mordes. Der mutmaßliche Haupttäter soll im Sommer 2016 in Leipzig ein Mitglied der verfeindeten Gang United Tribuns mit Schüssen tödlich und zwei weitere Männer schwer verletzt haben. Die Leipziger Abteilung der Hells Angels löste sich kurz nach der Schießerei auf.

00:46 Nigel Kennedy und Beth Ditto begeistern beim Radiopreis

Hamburg (dpa) – Berühmte Laudatoren, ein imposantes Konzerthaus und glückliche Gewinner – die Verleihung des Deutschen Radiopreises ist am Abend als große Galaveranstaltung in der Hamburger Elbphilharmonie gefeiert worden. 33 Nominierte gingen ins Rennen um die Preise, die in elf verschiedenen Kategorien vergeben wurden. Dazwischen sorgten Künstler wie etwa Peter Maffay, die britische Newcomerin Anne-Marie und Jennifer Rostock für musikalische Unterhaltung. Moderiert wurde die Veranstaltung zum siebten Mal in Folge von Entertainerin Barbara Schöneberger.

00:42 SPD fällt in Sonntagsfrage auf tiefsten Wert seit Januar

Berlin - Gut zwei Wochen vor der Bundestagswahl hat die SPD einer neuen Umfrage zufolge an Zustimmung verloren. Im aktuellen ARD-"Deutschlandtrend" kommt die Partei auf 21 Prozent. Das sind zwei Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche. Es ist für die SPD zugleich der schlechteste Wert im "Deutschlandtrend" seit dem 5. Januar, also bevor Martin Schulz Kanzlerkandidat und Parteichef wurde. Die Union bleibt mit unverändert 37 Prozent stärkste Kraft. Drittstärkste Partei ist die AfD mit 11 Prozent. Die Linke kommt auf 10 Prozent, die FDP auf 9 Prozent und die Grünen verharren bei 8 Prozent.

23:42 Spanisches Verfassungsgericht stoppt Referendums-Gesetz

Madrid - Einen Tag nach der Verabschiedung eines umstrittenen katalanischen Gesetzes für ein Abspaltungsreferendum hat das spanische Verfassungsgericht die Regelung wieder aufgehoben. Die Entscheidung sei am Abend in einer Dringlichkeitssitzung gefallen, berichten spanische Medien unter Berufung auf Gerichtsquellen. Ministerpräsident Mariano Rajoy hatte bereits am Nachmittag erklärt, er werde das Referendumsgesetz beim Verfassungsgericht anfechten.