Saisonauftakt "This is Rattle" - Einstand als Chefdirigent in London

London - Mit einer zehntägigen Konzertreihe feiert Sir Simon Rattle (62) seinen Einstand als Chefdirigent des London Symphony Orchestra (LSO). Der Schwerpunkt der Serie "This is Rattle" liegt auf britischer Musik.

Der Auftakt zu Saisonbeginn im Barbican Centre in London am Donnerstagabend wurde stürmisch gefeiert. Rattle, noch bis Saisonende Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, pendelt in der gerade eröffneten Saison zwischen London und Berlin.

Zeitgenössische Werke von Harrison Birtwistle, Thomas Adès, Oliver Knussen und Helen Grime sowie Edward Elgars "Enigma-Variationen" standen in London auf dem Programm. Solist war der deutsche Violinist Christian Tetzlaff. Laut LSO gibt die Konzertreihe Gelegenheit, "in Rattles Vision von klassischer Musik einzutauchen."

Bis zum 24. September werden unter anderem Hector Berlioz' "Fausts Verdammnis" sowie Werke von Igor Strawinsky und Benjamin Britten geboten. Alle Konzerte werden im BBC-Rundfunk übertragen. Auch ein BBC-Dokumentarfilm über Rattles Aufstieg (Werdegang eines Meisters) und ein Film der Aufführung von Strawinskys Ballett "Le sacre du printemps" mit den Berliner Philharmonikern und Tänzern aus Berliner Schulen wird gezeigt.