Saudi-Arabien Katar-Blockade: Mehr als 13 000 Menschen müssen umziehen

Genf - Durch die Blockade des arabischen Golfstaats Katar spielen sich nach Angaben der dortigen Menschenrechtskommission menschliche Tragödien ab. Mehr als 13 000 Menschen seien betroffen, weil Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain Menschen aus Katar ausweisen und ihre Landsleute zur Rückkehr in die Heimat aufgefordert hätten. Das sagte der Kommissionsvorsitzende Ali bin Schmaich al-Marri in Genf. Alle müssten den Anordnungen innerhalb von 14 Tagen nachkommen. Auch eine Frau aus Saudi-Arabien, die in Katar auf eine Nierenoperation wartete, sei zur Rückkehr aufgefordert worden.