Jedenfalls keiner, den man gleich nach einem halben Jahr trinken müsste. Dieser edle Tropfen braucht etwas länger, bis er richtig gut ist. Der stirbt nicht so schnell ab. Der hat Ecken und Kanten, ist nicht ganz Mainstream und schmeckt Kennern. Die Sorte: ein Spätburgunder, ein hochwertiger Pinot, der im Fass gereift ist, aus einer qualitätsbetonten Produktion herrührt und ein saftiges Aroma besitzt.

In Freiburg bleibt man aber auch ruhig, selbst wenn das Ergebnis am Ende doch nicht stimmt. Warum ticken denn die Uhren an der Dreisam etwas anders als im Rest der Fußballrepublik?

Ich denke, dass unsere Fans das richtig einschätzen können, was wir seit Beginn der 90er Jahre hier leisten. Es ist einfach nicht selbstverständlich. Es gibt große Ballungszentren, Millionenstädte, die in die erste Liga wollen, es aber nicht schaffen. Die haben zwar teilweise mehr Geld zur Verfügung als wir, aber es geht auch um Fleiß und darum, etwas anderes zu machen. Das wird eben honoriert von den Fans. Und wenn ein 19-Jähriger Fehler auf dem Platz macht, denken viele unserer Fans einfach auch drüber nach, ob sie selbst im Job immer alles richtig machen, und ob es überhaupt etwas bringt, wenn der Junge dann ausgepfiffen wird.

Und die Vereinsvertreter liefern auch keine Schlagzeilen wie am Fließband.

Wir haben Strukturen geschaffen, die ein modernes „Fußballunternehmen“ auszeichnen. Dabei geht es um schnelle Entscheidungen, aber intensives Nachdenken. Das bringt einen Verein viel mehr weiter, als wenn man zu viele Gremien hat, die immer und überall reinreden. Unser Aufsichtsrat wacht nur über die Finanzen, nicht über das sportlich-operative Geschäft. Es ist ja schließlich ein Aufsichtsrat und kein Fußballstammtisch. Der Ehrenrat mit verdienten Mitgliedern achtet unter anderem darauf, die Tradition des Vereins und den sozialen Zusammenhalt zu bewahren. Ich glaube man kann sagen, dass wir als mittlerweile zweitgrößter Verein in Baden-Württemberg mit über 10 000 Mitgliedern eine moderne Vereinsführung haben. Nur der in Stuttgart ist größer. Nach dem Abstieg gab es zwar einige Frustrierte, die ihre Dauerkarte abgegeben haben, aber auf der anderen Seite wesentlich mehr neue Mitgliedsanträge. Das war schön zu sehen. Denn der Abstieg war schon dramatisch.

Der Sportclub ist abgestiegen, der Trainer stand aber nie zur Debatte. Warum passt denn Christian Streich so perfekt zum Verein? Er genießt national sehr hohen Respekt und ist sicherlich auch bei vielen anderen Vereinen sehr begehrt, oder?

Klar, da ist immer wieder Interesse da. Aber Christian weiß sicher auch, was er an uns hat. Stichwort: nachhaltige Vereinsarbeit. Christian war vorher in der Freiburger Fußballschule tätig, er ist Schritt für Schritt immer näher an die erste Mannschaft herangerückt. Unter Robin Dutt wurde der Nachwuchs verstärkt in den Fokus genommen. Er und Streich haben das hervorragend hinbekommen. Streichs nächste Station war dann Co-Trainer. Wir haben also nicht immer nur Spieler ausgebildet, sondern auch Trainer und Manager. Anderes Beispiel: Sportvorstand Jochen Saier, der kaufmännischer Leiter der Fußballschule war. Wir verfügen hier über ein eingespieltes Team, das den Verein kennt und weiß, was wir können und wollen. Zurück zu Christian. Wir haben mit ihm einen Trainer, der langfristig denkt, junge Spieler einbindet und aufbaut. Er ist aus unserer Gegend, man braucht somit keinen Simultanübersetzer. Er weiß, wie die Leute hier ticken. Insgesamt ist es wichtig, dass man Leute im Laden hat - und das gilt nicht nur für den Fußball -, die sagen, was ihnen nicht passt, die so reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Diese Streitkultur ist wichtig, nur so kann man auf einen gemeinsamen Nenner hinarbeiten. Jeder weiß bei uns, um was es geht.

Blicken auch wir über den Tellerrand hinaus. Sie sind ja nicht nur Präsident beim SCF, sondern auch erfolgreicher Gastronom und Winzer. Was gibt es denn für Gemeinsamkeiten, um erfolgreich zu sein?

Es ist die Menschenliebe. Man muss gerne mit Menschen zusammensein, sie mögen. Wir bilden ja auch aus. Und es ist großartig zu sehen, wie ein schüchterner Lehrling der von Mama in Watte eingepackt wurde, an seinen Aufgaben wächst und lernt, mit anderen Menschen umzugehen. Das ist eine enorme Persönlichkeitsentwicklung. Es geht darum, Verantwortung zu übertragen,. Beim Fußball und in der Gastronomie ist es immer die spannende Herausforderung, mit gutem Material etwas sehr Gutes hinzuzaubern.

Bleiben wir doch beim Genuss, beim Wein. Sie spielen als Winzer in der Bundesliga, mit ihren Spitzengewächsen gar in der Champions League. Dazu handeln Sie unter anderem mit französischen Weinen. Verdrießt es Sie nicht, dass die wertigen Weine aus Frankreich wesentlich höhere Ablösesummen erzielen als die südbadischen Gewächse?

Mittlerweile gibt es Spätburgunder aus Südbaden, die durchaus 100 Euro wert sind und auch hochpreisig verkauft werden. Aber auch beim Wein ist es so wie auf dem Fußballmarkt. Es gibt Produkte, die haben ein super Preis-/Leistungsverhältnis. Man muss sie nur finden. Es ist doch ganz einfach. Wenn ich immer nur bekannte Marken probiere, also meinetwegen Bayern-Fan bin, und für mich nichts anderes zählt, dann gibt es auch keine Überraschungen. Aber ich kann ja auch mal einen anderen Verein anschauen.

Etwa Darmstadt 98?

Zum Beispiel. Das muss auch so sein, dass da mal ein Wein aus der dritten Liga nach oben schießt. Die anderen merken es nicht, befassen sich erst gar nicht mit ihm, und ich habe ihn schon im Keller. Bis es die anderen merken, trinke ich ihn für ein Drittel des Preises. Im Dreiländereck wird gerne Wein getrunken.

Verkaufen Sie Ihre eigenen Gewächse auch in die Schweiz oder nach Frankreich?

Wir verkaufen international, aber der Markt in Deutschland ist noch immer der wichtigste für uns. Wir haben unser Engagement auf den internationalen Märkten auch eher zurückhaltend betrieben, weil wir ja Jahr für Jahr ausverkauft sind. Unsere wirklich treuen Kunden sind in Deutschland ansässig, es sind diejenigen, die schon in der dritten Generation ihre Kontingente an großen Gewächsen und großen hochwertigen Weinen bestellen, aber auch ihre Jedentag-Weine. Die Kinder- oder Enkel-Generation ist in der glücklichen Lage jetzt die Weine, die der Vater oder gar der Großvater bei uns gekauft hat zu trinken. Große Weine haben ja durchaus das Potenzial länger zu liegen und gut zu reifen und können dann große Überraschungen bringen, wobei ein großer Wein in jeder Phase schmecken muss. In der Schweiz haben wir viel Erfolg, in Frankreich ist es schwieriger, aber wir sind zufrieden. Sehr anerkannte französische Sommeliers führen Ihre Gäste gerne auf’s Glatteis, indem sie unsere Spätburgunder oder Chardonnays „blind“ (mit verdecktem Etikett) servieren. Ebenso gibt es Drei-Sterne-Köche in Frankreich, die unsere Tropfen bei großen Festen in ihr Menü einbauen. Das wäre vor 30 Jahren noch unmöglich gewesen. In Japan sind wir schon seit längerer Zeit präsent, die USA sind ein guter Absatzmarkt für uns, und Skandinavien und China entwickeln sich hochinteressant.

Gibt es Kunden, die einfach so anklopfen und probieren wollen?

Sicher, in unserem neuen Weingut ist es an jedem Tag in der Woche möglich, Weine zu probieren. Wir haben das Glück, hier im Oberrheingraben in einem Paradies zu leben. Dank der alten Verbindungswege in die Alpen und Richtung Mittelmeer haben wir sehr viel internationales Publikum. Da kommen viele Dänen oder Holländer vorbei, die im Winter zum Skifahren in die Schweiz wollen oder im Sommer nach Frankreich unterwegs sind. Sie kehren auf halben Weg bei uns ein, tragen Baden im Herzen und nehmen Baden im Gaumen mit. Diese Zwischenstopps unter Genussaspekten nehmen zu, ohne dass wir uns speziell darauf konzentrieren. Alle Weinregionen, die international berühmt sind, pflegen eine Kombination aus Touristik, Erlebnis und Qualität. Ich wünsche mir, dass unsere Region durch noch intensivere Aktivitäten von Winzern und Gastronomen in dieser Richtung ihren Bekanntheitsgrad und Ihren Ruf noch wesentlich steigert. Dabei sollten sowohl Jedentag-Weine als auch Sonntags-Weine und sehr hochwertige Festtags-Weine für Aufsehen sorgen, Weine für jeden Geldbeutel. Gerade weil wir in diesem Landstrich durch die natürlichen Gegebenheiten in der glücklichen Lage sind, sehr gute Qualitäten produzieren zu können, sollten wir auf diese „Qualität-Pur“ setzen und damit international punkten. Wir sollten uns zu unseren Wurzeln bekennen, wie z.B. zu trockenen, durchgegorenen Weinen aus den traditionellen Rebsorten und nicht auf jeden zeitgeistigen Modetrend aufspringen, wie z.B. auch der Grauburgunder derzeit eine „Süße Welle“ erlebt.

Warum denn eigentlich süß?

Weil es der einfachste Geschmack des Menschen ist, sozusagen das C-Dur des Geschmacks. Wir sind alle mit Hänschen Klein aufgewachsen, manche sind dann bei Helene Fischer hängengeblieben, andere finden an der Klassik oder am Jazz Gefallen. Ich habe nichts gegen Helene Fischer, da darf man auch mal mitsingen, aber nicht ausschließlich und durchgehend. Beim Wein ist das genauso. Süß ist eine Modeerscheinung. Ist der Zeitgeist eher oberflächlich, wird auch der Weingeschmack süß. Ich sehe da einen kausalen Zusammenhang.

Ihr Aldi-Projekt ist aber eher ein volkstümliches Projekt. Diese Zusammenarbeit hat für viel Furore gesorgt, aber Ihrem Image nicht geschadet. Wie hat sich dieses Projekt denn entwickelt. Wie viele Winzer machen mit?

Zu Beginn gab es Proteste. Ich habe gesagt, dass ich das nur mache, wenn der deutsche Wein nicht der billigste im Sortiment ist und meine Qualitätsbedingungen eingehalten werden. Das heißt: handwerklich erzeugter Wein, unser Einfluss muss von Beginn an gegeben sein, vom Rebstock bis in den Keller, Beratung und Kontrolle beginnen beim Rebschnitt und enden mit der Abfüllung und Auslieferung. Wir hatten außerdem die Idee, den Kunden dort abzuholen, wo er seinen normalen Bedarf an Lebensmitteln deckt und damit neue Zielgruppen für den (auch qualitätsvolleren) Weinkonsum zu erschließen. Nicht jeder Kunde findet ohne weiteres den Weg in den Weinfachmarkt, ein handwerklich gemachter Wein aus der Edition Fritz Keller kann hier aber durchaus als Brücke taugen. Über 400 Winzer aus Baden sind dabei - von der Schweizer Grenze bis über Heidelberg hinaus - also das gesamte badische Ländle. Wir machen einen Weißburgunder und einen Spätburgunder, einen Riesling, zudem je nachdem auch einen Rosé. Normalerweise laufen solche Aktionen ein, zwei oder drei Jahre, wir sind nun im achten Jahr dabei und entwickeln das Konzept immer weiter. Dieser Aldi-Wein ist auch ein Solidaritätsprojekt, das aber nur dann funktioniert, wenn sich alle Winzer an die Regeln halten. Ich bin sehr dankbar dafür, dass die Winzer, die Genossenschaften und Weingüter bereit waren, auf Handarbeit zu setzen und diesen qualitätsbetonten Weg zu gehen. Es geht nicht darum, nur über die pfiffige Ausstattung Wein zu verkaufen, sondern einzig um die Qualität, die aus dem Weinberg kommt und in der Flasche wiederzufinden ist und um die Kunden und Weintrinker, die überzeugt wieder kommen, weil das Preis-Leistungsverhältnis stimmt.

Der Preiskampf in der Branche ist hart. Aber diese Zusammenarbeit scheint auskömmlich zu sein für die Winzer?

Die Winzer haben mehr Hand-Arbeit zu leisten, die aber auch bezahlt wird. Das lohnt sich vor allem in all den guten, aber schwieriger und aufwendiger zu bearbeitenden Lagen, die für unsere Landschaft so prägend sind. .Dieses Projekt macht Spaß. Ich höre auch immer wieder von Kollegen, dass sie ihre eigene Qualitäts-Benchmark nach oben setzen konnten. Zudem haben wir dadurch die Zielgruppe für qualitätsvollen Weingenuss wesentlich verjüngt und vergrößert, da wir einen unkomplizierten Zugang zu Qualität im Glas geschaffen haben, die Interesse am Weintrinken weckt.

Bleiben wir bei der Wirtschaftlichkeit, kommen aber zurück zum Fußball. Da hört man nichts Negatives über den SCF. Da gibt es keine Schuldenberge. Warum ist das so?

Ganz einfach. Man darf einfach nicht mehr ausgeben als man einnimmt. Natürlich investiert der Verein in den Stadionneubau viel Geld. Denn wir müssen heute für die Zukunft denken, und die kommenden Generationen im Blick haben. Ich weiß noch, als wir damals die Fußballschule gebaut haben, da gab es Zuschriften, in denen stand, dass wir lieber Stürmer kaufen sollten, die wissen, wo das Tor steht, anstatt Millionen zu verbaggern. Es gibt viele Vereine, die Spieler kaufen und dafür Schulden machen. Aber das ist Roulette. Viele waren ganz oben, und haben dann unverantwortlich gehandelt und nur ans Hier und Jetzt gedacht beziehungsweise von einem Jahr aufs nächste. In manchen großen Kapitalgesellschaften denkt man häufig in Quartalen und nicht an die Folgen. Da werden Leute entlassen, damit die Unternehmen besser an der Börse dastehen. Das ist ungesund. Ich finde, man sollte nie so handeln, dass die nachfolgenden Generationen darunter leiden. Das müssen wir sicherstellen.

Das neue Stadion hat nach dem Bürgerentscheid eine weitere Hürde genommen. Die Förderungen können wie geplant in die Tat umgesetzt werden.

Naja, viel gefördert wird ja nicht gerade. Wir investieren selber wie bereits gesagt eine Menge. Man muss ja auch mal sehen, was wir wirtschaftlich für die Region bringen. Bei vielen Stadion-Neubauten in Deutschland war die Rechnung einfach: Da übernahm der Staat ein Drittel der Kosten, das Land ein Drittel und der Verein ebenfalls. Leider wurde diese Lösung damals unter Bürgermeister Böhme versäumt.

Wann dürfen Sie denn den ersten Anstoß ausführen?

Wir planen für die Saison 2019/2020.

Wie wichtig ist das neue Stadion? Es geht ja auch darum, beständig in der ersten Liga oder zweiten Liga zu bestehen.

Ich denke, ohne diesen Neubau wären wir erst gar nicht aufgestiegen. Ohne die Idee, ohne die Zielvorgabe, einen weiteren Schritt nach vorne zu machen, hätte es wohl nicht geklappt. Es ist wichtig, dass die Mitarbeiter sehen, dass wir langfristig denken und Visionen haben. Wir denken im Verein nicht nur an heute und morgen, wir haben keine Manager, die nur zwei Jahre bleiben, in dieser Zeit alles rausdonnern, um dann bei einem größeren Verein unterzukommen. Klar ist, wir hätten keine Lizenz mehr bekommen für das jetzige Stadion. Auch die Verordnungen und Sicherheitsvorschriften werden immer weiter verschärft. Mit dem neuen Stadion können wir zusätzliche Einnahmen generieren. Es geht uns aber nicht nur um die Zuschauerzahlen, es geht uns auch um emotionale Bindungen. Manche Fans, die seit Jahrzehnten auf den Rängen stehen, sind irgendwann in einen Alter, wo sie dann eben nicht mehr stehen können oder wollen.

Auf Styropor damals, damit man besser sehen konnte.

Das war alles schön und romantisch. Ohne das neue Stadion hätten wir aber keine Zukunft. Zum Glück ging der Bürgerentscheid positiv aus. Ich denke aber, man hätte die gesamte Region beteiligen müssen, denn unsere Partien sind mehr als nur eine Veranstaltung für die Stadt Freiburg. Zu uns kommen die Zuschauer aus der gesamten Region.

Sie waren kein Freund dieser Abstimmung, oder?

Wir leben in einer Vertreterdemokratie. Wenn wir jetzt damit anfangen, für Bauwerke, Sportveranstaltungen, Open Airs oder Opern abstimmen zu lassen, hat das mit meinem Verständnis von direkter Demokratie nicht viel zu tun. Wenn gewählte Politiker die Verantwortung auf das Volk delegieren, nur mit der Möglichkeit, mit Ja oder Nein zu antworten, dann passiert hier im Land nicht mehr viel. Anders sieht es aus, wenn die Menschen gegen ein bestimmtes Vorhaben sind und sich ein Bürgerbegehren wünschen. Das ist ja völlig okay. Aber Verantwortung abzugeben, nur weil ich befürchte, dass ich zwei Stimmen in der Nachbarschaft verliere, das bringt uns nicht weiter. Wir sind seit mehr als zehn Jahren an diesem Stadion dran. Erst galt es, den Verein davon zu überzeugen, dann die Kommune. Dann hat man sich überlegt, dass der SCF ja gar nicht so schlimm ist. Was schön ist, nach dem Entscheid kann jetzt niemand mehr etwas dagegen tun, wobei, vielleicht kommt noch der eine oder andere Prozesshansel. Um wieder auf den Verein zurückzukommen. Der SCF ist für viele eine Heimat. Das ist wichtig. Da gibt es welche, die sind seit 70 Jahren Mitglied, haben selbst gekickt und gehen jetzt zu den Spielen in die Fußballschule. Diese Generationenverantwortung kann man im Fußball lernen, wenn Kinder, Jugendliche, Heranwachsende, Erwachsene und Senioren ein gemeinsames Hobby haben. Ich erlebe das immer wieder hautnah, wenn ich drei Generationen bei uns am Wurststand treffe, die zusammen eine Schorle oder ein Zäpfle trinken.

Drei Generationen trinken Weinschorle?

Naja, vielleicht ist da auch eine Apfelschorle oder ein Tannenzäpfle dabei….

Was passiert eigentlich mit der jetzigen Anlage?

Die muss dem Fußball erhalten bleiben. Es gibt immer mehr Flächen, die dem Sport verloren gehen. Uns stehen aktuell zu wenige Plätze zur Verfügung. Wir haben eine U23-Mannschaft, spielen mit der A-Jugend in der Bundesliga, außerdem sind wir mit unseren Frauen ebenso in der 1. Bundesliga vertreten. Und wir wollen ja auch die Nachbarvereine unterstützen. Wie jetzt Villingen, die im Schwarzwaldstadion gegen Schalke im Pokalspiel antreten. Die Infrastruktur stimmt.

Ist in der neuen Anlage am Flugplatz auch Trainingsbetrieb möglich?

Ja, die Planung ist so. Wir wollen unsere U23 wieder näher an die Profis heranbringen. Als Streich in den Trainerstab der Profis wechselte, kannte er jedes Talent aus der Fußballschule. In der Zwischenzeit ist es schwieriger geworden. Das soll sich nun wieder ändern. Die U23-Spieler sollen unter permanenter Beobachtung stehen. Wir werten unsere Reserve wieder auf.

Im Gegensatz zu vielen anderen Profiteams, die ja ihre U23 abmelden.

Ich finde das eine Katastrophe. Ich glaube, dass man sich damit ins eigene Fleisch schneidet. Wo soll denn ein junger Spieler, der aus einer Verletzung zurückkommt, Spielpraxis holen? Ich würde als junges Talent zu keinem Verein ohne U23 wechseln, wenn ich nicht genau wüsste, dass ich es auf Anhieb in die Erste schaffe. Schaffe ich das nicht, stehe ich das ganze Jahr einzig und allein auf dem Trainingsplatz. Da gehen viele Karrieren kaputt. Das kann nicht die Zukunft sein.

Die Zukunft sind auch die Talente aus der Region. Der FV Lörrach-Brombach ist hier einer der Kooperationspartner des SCF.

Wir wollen, dass unsere Kicker so lange wie möglich zu Hause in der Familie bleiben können und in ihrem Umfeld zur Schule gehen. So haben wir ein Stützpunktraining vor Ort ins Leben gerufen, bilden Trainer aus und schicken sie zu den Kooperationspartnern vor Ort. Der Konkurrenzkampf macht es aber immer schwieriger. Manche Vereine holen die Jungs doch sehr früh, zu früh wie ich finde zu sich. Wenn zum Beispiel ein Zehnjähriger in Bundesliga-Jugendtrikots aufläuft, glaube ich, tut ihm das nicht gut. Der große Konkurrent hier im Drei-Länder Eck ist natürlich der FC Basel. Dabei muss man sagen, dass die FIFA-Bestimmungen eine Rückkehr nach Deutschland nicht einfach machen. Wenn ein Talent aus der Schweiz nach Deutschland wechseln will, werden hohe Ablösesummen fällig. Da überlegt jeder Verein, der im Leistungssport zu Hause ist, ob er für den Jungen Unsummen hinblättert. Das führt dazu, dass es finanziell gesehen mehr Sinn macht, ein junges Talent aus Hamburg nach Freiburg zu verpflanzen, als einen tollen Kicker aus der Region zu sich zu holen. Dadurch werden diese Jugendspieler völlig uninteressant. Wir wissen ja, dass viele junge Schweizer Spieler sehr gerne in den Bundesligen spielen würden.

Einfach wird es auch für den SC in der 1. Bundesliga nicht.

Nein. Langweilig wird es uns sicher nicht.

Bei welcher Endplatzierung spazieren Sie in Ihren Keller und machen den teuersten Wein auf?

Wenn wir drin bleiben. Drücken Sie uns dafür doch bitte die Daumen.