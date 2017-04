SC Freiburg Es geht immer weiter voran

Nachrichten-Ticker

23:46 Mögliches Bekennerschreiben nahe dem BVB-Bus gefunden

Dortmund - Nach dem Angriff auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund ist in der Nähe des Tatorts ein mögliches Bekennerschreiben gefunden worden. "In dem Schreiben wird Verantwortung für Tat übernommen", sagte Staatsanwältin Sandra Lücke in Dortmund. Die Echtheit werde derzeit "intensiv geprüft". Um 19.15 Uhr waren nach Polizeiangaben drei Sprengsätzen neben dem Mannschaftsbus von Borussia Dortmund explodiert, das Team befand sich auf dem Weg zum Champions-League-Spiel gegen AS Monaco. BVB-Profi Marc Bartra wurde bei dem Vorfall verletzt.

23:30 Staatsanwaltschaft: Schreiben nahe dem BVB-Mannschaftsbus gefunden

23:21 Polizei: Explosionen waren gezielter Angriff auf BVB-Team

Dortmund - Die Explosionen nahe dem Mannschaftsbus des BVB waren nach Angaben der Polizei ein gezielter Angriff auf das Dortmunder Fußball-Team. Das sagte der Polizeipräsident Dortmunds, Gregor Lange, am Abend auf einer Pressekonferenz.

23:03 Explosionen am BVB-Bus: Bartra verletzt

Dortmund - Schock und Bestürzung in Dortmund: Nach der Explosion von drei Sprengsätzen am Mannschaftsbus von Borussia Dortmund ist das Champions-League-Spiel gegen AS Monaco am Dienstagabend kurzfristig abgesagt worden. BVB-Profi Marc Bartra wurde bei dem Vorfall verletzt. Hinweise auf einen Terroranschlag hatten die Sicherheitsbehörden zunächst nicht. Die Polizei ging aber von einem Angriff mit "ernst zu nehmenden Sprengsätzen" aus. Die Partie soll nun am Mittwoch um 18.45 Uhr stattfinden.