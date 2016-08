Schallbach (os). Mit tollem Besucherzuspruch, guten Umsätzen sowie durchweg friedlicher Atmosphäre auf der Festmeile an der Dorfstraße nahm das 43. „Zeeche-fescht“ in Schallbach für alle Beteiligten einen sehr zufriedenstellenden Verlauf, freute man sich im Organisationsteam um Gesangvereinsvorsitzende Gisela Sütterlin, als am Dienstagmittag die Aufräum- und Abbauarbeiten beendet waren. Natürlich war das – von zeitweise drückender Hitze einmal abgesehen – ideale Freiluft-Festwetter mit für den Erfolg verantwortlich. Den regen Besucherzuspruch führten die Verantwortlichen aber auch darauf zurück, dass man mit der verstärkten Ausrichtung auf junge Leute und Kinder ein glückliches Händchen hatte und das Stammpublikum aus der Region erneut zahlreich kam. Am Montag, dem dritten und letzten Festtag, waren besonders die Floriansjünger und ihre Frauen sowie der Gesangverein gefordert, hatten sie doch gemeinsam ihre Buden zum Handwerkermittagessen geöffnet. In beiden Buden und davor saßen locker plauschende Gäste, beileibe nicht nur Handwerker, und wurden zügig bedient. Der anschließende Kindernachmittag war wie in den Vorjahren ein Renner mit mehr als 50 Teilnehmern, wobei sich der Kinder- und Jugendförderverein in der Abwicklung wieder auf Unterstützung von Helfern aus anderen Festvereinen verlassen konnte. Und abends war wieder richtig was geboten – sowohl in den Buden und Beizen als auch auf der Dorfstraße. Besonders erfreut war Gisela Sütterlin über die gute Stimmung unter den rund 250 Festhelfern. „Das ganze Dorf, nicht nur die Mitglieder der Gastgeber-Vereine, hat mitgezogen. Da macht es Spaß, ein Fest zu organisieren“, sagte Gisela Sütterlin. Wie immer eine Bereicherung war die Ausstellung im Rathaus, die von Anita Gräßlin organisiert wurde. „Wir werden auch Ende August 2017 wieder mit dem gewohnten Konzept und dem gewohnten Gastgeber-Team aus sechs Vereinen aus dem Dorf sowie den längst zum Festteam gehörenden SV Egringen und dem FC Wittlingen aufwarten. Die Hauptorganisation wird dann in den Händen von Feuerwehrkommandant Frank Vetterlin liegen.