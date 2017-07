Schallbach Auf einem guten Weg

Spätestens Ende Oktober rechnet Bürgermeister Martin Gräßlin mit der Fertigstellung des Rathausumbaus.

Von Silke Hartenstein

Schallbach. Die Trockenbauarbeiten, so Gräßlin, seien bereits zu 80 Prozent abgeschlossen, der Bau schreite gut voran, es sehe so aus, als ob der Gesamtkostenrahmen in Höhe von 170 000 Euro eingehalten werden könne.

Heizungs- und Sanitärarbeiten vergeben

In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag wurden nun die Heizungs- und Sanitärarbeiten für 43 037 Euro an die Firma Haustechnik Spieß in Eimeldingen vergeben. Zuvor stimmte das Gremium noch dem Bauantrag auf Nutzungsänderung des ersten Obergeschosses und Dachgeschosses im Rathaus zu Wohnraum zu. An sich hätte man gedacht, man könne ohne Baugenehmigung innen ausbauen, da dort früher bereits Wohnraum gewesen sei, erklärte Gräßlin – doch das Landratsamt habe das anders gesehen.

Wohnraum für zehn Flüchtlinge

Die beiden oberen Geschosse im Rathaus bieten nach erfolgtem Innenausbau Wohnraum für zehn Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung.

Erfreut teilte der Bürgermeister mit, dass sich zudem ab August in der Gemeinde eine weitere Wohngelegenheit für einen Geflüchteten gefunden habe: „Wir sind momentan auf einem guten Weg.“