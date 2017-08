Schallbach Besucher bevölkern die Buden

Von Ralph Lacher

Das 44. Schallbacher Zeechefescht nahm trotz Hochsommerwitterung mit Temperaturen über 30 Grad am Samstag als auch gewittrig-schwülem Wetter am Sonntag einen sehr guten Verlauf.

Schallbach. Gute Umsätze an Speis und Trank und eine heitere, gelöste Stimmung unter den rund 300 Helfern und den vielen Hundert Festgästen prägten also den bisherigen Verlauf des Zeechefeschts, das auch heute noch ansteht. So hieß es jedenfalls gestern Mittag auf dem Festareal. Für die Feuerwehr sprach Daniel Sütterlin von „optimalem Verlauf zur Halbzeit“ und für den Frauenverein war Vorsitzende Monika Grether ebenfalls hoch zufrieden.

Vor allem der gestrige Sonntag mit enormem Besucherzuspruch schon über die Mittagszeit war ganz nach dem Geschmack der Veranstalter. Am Samstagabend hatte der „echte“ Festbetrieb dagegen hitzebedingt erst gegen 21 Uhr begonnen. Danach ging es in lauer Sommernacht bis deutlich nach Mitternacht hoch her im Schallbacher Dorfkern. Zufriedenheit war zu hören bei allen örtlichen Vereinen, die gemeinsam als Gastgeber auftraten und das Fest abwickeln – und die heute am dritten und letzten Festtag noch einmal auf guten Zuspruch hoffen.

Am Samstagabend war es eher jüngeres Publikum, das die Buden und die Schallbacher Dorfstraße bevölkerte. Am Sonntag, dem Familientag, stand zunächst ein Frühschoppen auf dem Programm. So richtig gemütlich war es dann wieder in den Abendstunden und nach Einbruch der Dunkelheit, auch unter den Lichterketten, die die Bewirtungsgarnituren draußen beleuchteten. Klar, dass zuvor vor allem die schattigen Plätze begehrt waren. Diese geschaffen hatten alle Vereine, sei es der Gesangverein gleich am Anfang des Festbereichs beim Rathaus, der Kinder- und Jugendförderverein, die Feuerwehr, die Zeecheclique und der Frauenverein im weiteren Verlauf der Dorfstraße. Die Zeeche-Clique nutzte in diesem Jahr die Bude des nicht mehr teilnehmenden FC Wittlingen und freute sich über enormen Zuspruch zum bodenständig-regionalen Verköstigungsangebot.

Heute, Montag, laden Feuerwehr und Gesangverein zum Handwerkermittagessen ein und am Nachmittag öffnet der Frauenverein seine Kaffestube. Ab 14 Uhr gibt es ein Kinderprogramm und der Bogensportclub bietet wieder Bogenschießen für Kinder. Auch die Schießbude des Schützenvereins Egringen steht wie an den beiden Vortagen auch heute zur Betätigung offen.

Von 18 Uhr an ist normaler Bewirtungsbetrieb bei allen Vereinen zum Ausklang dreier Festtage in Schallbach (wir berichten noch).