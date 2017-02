Schallbach (cre). Am morgigen Sonntag feiert Herta Fischer in Schallbach im Kreise ihrer Familie und ihrer Freunde ihren 85. Geburtstag. Ebenfalls im Februar 1932 wurde der derzeit höchstgehandelte deutsche Künstler, Gerhard Richter, geboren, und in Venedig fanden in jenem Jahr die ersten Internationalen Filmfestspiele statt.

Als Herta Friedrich wurde die Jubilarin als drittes von fünf Kindern in Weingarten bei Karlsruhe geboren, wo sie auch zur Schule ging. Die Eltern, der Vater war Dreher, betrieben nebenher eine kleine Landwirtschaft zum Eigenbedarf. Nach der Schule erlernte sie den Beruf einer Herrenschneiderin. Bis zu ihrer Hochzeit im Jahr 1955 übte sie in Karlsruhe diesen Beruf auch aus.

Durch ihren Ehemann Edgar Fischer lernte die junge Ehefrau nun das Geschäft einer Hühnerfarm kennen. Über Bad Säckingen ging es nach Hausen, wo sie zirka 15 000 Hühner ihr eigen nannten. Inzwischen war die Jubilarin Mutter von fünf Söhnen. Da der Sohn, der die Farm übernehmen sollte, bei einem Unfall verstarb, wurde das Unternehmen verkauft, und der Ehemann stieg nicht erfolglos ins Baugewerbe ein. So brachte das Jahr 1979 eine große Zäsur für die Familie mit sich.

Ein neues Haus wurde in Rümmingen gebaut, später eines in Schallbach, in dem die Seniorin heute noch wohnt. Dort kümmert sie sich besonders gerne um die Außenanlage.

Mehr als 45 Jahre war sie aktive Sängerin in Hausen und in Schallbach. Mit ihrem damaligen Mann hat sie zudem so manches Paar Schuhe durchgetanzt. Auch wurden gemeinsam viele Schiffs- und Flugreisen unternommen. Heute trifft sie sich einmal die Woche mit weiteren drei Damen zum Rommé-Spielen.

Das Geld für große Reisen spart die achtfache Großmutter jetzt lieber und spendet es der Kinderkrebshilfe Freiburg. Zum Geburtstag ist es ihr ein großes Anliegen, dass die Gäste auf Geschenke verzichten und statt dessen der Kinderkrebshilfe eine Spende zukommen lassen.