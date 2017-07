Schallbach In Internetauftritt investiert

Schallbach (sih). Schallbachs Homepage soll moderner werden. Wie die neue Homepage aussehen könnte, hatte Medienberater Ulrich Fiedler von der Offenburger Werbegesellschaft Medien Macher vor rund einem Monat den Gemeinderäten vorgestellt.

Zu diesem Zeitpunkt meinte Volker Fischer, er kenne einen günstigeren Anbieter für das Gesamtpaket. Somit wurde der Beschluss zur Auftragsvergabe vertagt. Zwischenzeitlich hatten sich Fischer und auch Alexander Meier nach Alternativen erkundigt, wofür sich Bürgermeister Martin Gräßlin bei den beiden Gemeinderäten bedankte.

In der Ratssitzung am Donnerstag lagen nun vier Angebote vor. Vor der Auftragsvergabe stellten Christina Neu und Florian Grether die Notwendigkeit einer neuen, durch ein Unternehmen gewarteten Homepage in Frage. Grether: „Für eine Gemeinde wie uns reicht die jetzige Homepage völlig aus.“

Die aktuelle Homepage liefe nicht auf allen Endgeräten wie etwa Smartphones, hielt Fischer dagegen. Bürgermeister Gräßlin verwies darauf, dass aktuelle Formulare eingepflegt werden müssten und erzählte von Anrufern im Rathaus, denen er empfohlen habe, zur Einsicht in einen Bebauungsplan das Geoportal des Landkreises anzuklicken – mit dem Ergebnis, dass der Anrufer nochmals anrief, um ihm zu sagen, dass ihm dies nicht gelungen sei.

Auf Grethers Anregung hin, die Homepage so wie sie ist zu belassen und jemanden zu suchen, der sie wartet, meinte Gräßlin, ihm persönlich wäre die verbindlichere Form der Wartung durch eine Firma lieber. Im übrigen seien für die neue Homepage 3000 Euro in den Haushalt eingestellt.

3000 Euro im Haushalt

Der Auftrag ging mit Fischers Gegenstimme an die Werbegesellschaft Medien Macher. Sie bot ihr Homepage-Paket Profi mit monatlicher Aktualisierung und fünf zusätzlichen Seiten für 1845 Euro an, dazu kommen monatlich 44,50 Euro für Support und Hosting. Mit dem in Steinen wohnenden Medienberater Fiedler gebe es auch einen Ansprechpartner, der bei Bedarf rasch zur Stelle sein könne, fand Gräßlin.