Schallbach (sih). Seit Beginn dieses Jahres kann Schallbachs Sporthalle wegen eines Wasserschadens am Hallenboden nicht genutzt werden. Nun beschloss der Gemeinderat einstimmig die Vergabe der Ausschreibungen für die Reparaturarbeiten. Bürgermeister Martin Gräßlin rechnet hierfür mit einer außerordentlichen Ausgabe von rund 50 000 Euro. Ein Kostenvoranschlag liege ihm bereits vor, sagte er, nun werde er weitere Angebote einholen. Damit die Arbeiten möglichst noch in den Herbstferien erfolgen können, soll der Auftrag in der kommenden Gemeinderatssitzung am 20. Oktober vergeben werden. Zwei Drittel des Parkettbodens müssen voraussichtlich entfernt und durch einen Linoleum- oder Kunststoffbelag ersetzt werden. Des weiteren soll ein Bitumenanstrich dafür sorgen, dass von unten her keine Feuchtigkeit mehr in die zu zwei Dritteln nicht unterkellerte Halle eindringt. Michael Sütterlin fand, man könne beide Varianten – Kunststoff und Parkett – ausschreiben. Ein neuer Parkettboden samt Unterbau sei bis zu 50 Prozent teurer als Kunststoff, sagte Gräßlin dazu. Zudem sei nach wie vor nicht klar, woher das Wasser gekommen sei. Bereits vor vier Jahren hätte der Parkettboden samt Unterbau erneuert werden müssen, damals sei die Versicherung dafür aufgekommen. Seit dem jüngsten Wasserschaden zu Jahresbeginn, so Gräßlin, hätten drei Sachverständige vergeblich nach dessen Ursache gesucht. An der Luftfeuchtigkeit liege es nicht, darin seien sich alle drei Experten einig. Auf ihren Sportunterricht müssen die beiden ersten Klassen, die Schallbachs Grundschule besuchen, trotz schadhaften Hallenbodens nicht verzichten. Nach Auskunft von Reiner Kaiser, Rektor der Grundschule Vorderes Kandertal, treiben sie Sport im geräumigen Außenbereich der Schule oder im dritten Klassenzimmer unterhalb der Halle. Kaiser freute sich darüber, dass sich nun ein Ende des Provisoriums abzeichnet, denn andernfalls hätte man auf eine der anderen Sporthallen in Schallbachs Nachbarschaft ausweichen müssen. Umbau am Rathausdach Am 10. Oktober beginnen die Umbauarbeiten an Schallbachs Rathausdach. Dies teilte Bürgermeister Gräßlin mit. Das hierfür benötigte Gerüst wolle man dafür nutzen, bei der Gelegenheit auch das Rathaus streichen zu lassen. Im Zuge der Arbeiten werde die Funkantenne von Cos on Air um zwei Meter versetzt. Die Sirene auf dem Dach sei während der Bauphase außer Betrieb, so Gräßlin, die Feuerwehrleute würden im Falle eines Einsatzes ohnehin über ihre digitalen Meldeempfänger alarmiert.