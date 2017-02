Nachrichten-Ticker

13:46 Prognose: Verregneter Rosenmontag in den Karnevalshochburgen

Offenbach - In den Karnevalshochburgen wird sich das Wetter am Rosenmontag nicht gerade von seiner besten Seite zeigen. Im Westen und Nordwesten zieht dichte Bewölkung mit schauerartigen Regenfällen und einzelnen Gewittern auf, heißt es vom Deutschen Wetterdienst. Der Niederschlag kommt bis zur Mitte Deutschlands voran, am freundlichsten bleibt es im Osten und Südosten. Immerhin wird es bei der Straßenfastnacht mit 10 bis 16 Grad nicht bitterkalt.

13:45 Mehrheit der Griechen für Sparprogramm und gegen Neuwahlen

Athen - Mehr als 60 Prozent der Griechen sind gegen vorgezogenene Neuwahlen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage im Auftrag der griechischen Sonntagszeitung "To Vima". In Griechenland fordert die Opposition seit Monaten Neuwahlen, die Regierung weist den Gedanken offiziell weit von sich. Den Ergebnissen der Umfrage nach überwiegt die Angst der Griechen vor einer ungewissen Zukunft, sollten die Verhandlungen mit den internationalen Gläubigern nicht zum Abschluss gelangen. Allerdings spüren auch nur 11 Prozent angesichts der von den Gläubigern geforderten Maßnahmen "Hoffnung".

12:45 Mindestens 13 Tote bei Angriffen von Extremisten in Afghanistan

Kabul - Bei Angriffen der radikal-islamischen Taliban und der Terrormiliz IS sind nach Angaben der afghanischen Behörden mindestens 13 Menschen getötet worden. In der Provinz Dschausdschan wurden neun Mitglieder der Lokalpolizei, ein Kommandeur und seine Frau bei einem Überfall getötet, wie ein Behördensprecher bestätigte. Im Osten Afghanistans wurden mindestens zwei Schüler bei einem Angriff auf eine Schule getötet. Taliban-Kämpfer hatten nach Behördenangaben eine Rakete abgefeuert, die ein Klassenzimmer im Schulgebäude traf.

12:43 Oppermann bezeichnet Höcke als Nazi

Erfurt - SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann hat den umstrittenen Thüringer AfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke mit scharfen Worten angegriffen. Für ihn sei Björn Höcke ein Nazi, sagte Oppermann bei einer Landesdelegiertenversammlung der SPD in Erfurt. Wer völkische Ideologie in Deutschland wiederbeleben wolle, habe keinen Platz in der demokratischen Gesellschaft. Oppermann reagierte damit auf eine Rede Höckes vom Januar, in der der AfD-Politiker Kritik am Holocaust-Gedenken geübt hatte.

12:18 Merkel weist SPD-Forderung nach Reform der Agenda 2010 zurück

Stralsund - Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht im Festhalten an der Agenda 2010 eine Grundvoraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg und sozialen Ausgleich. Die Erfolge in ihrer Amtszeit gingen auch auf die Arbeitsmarktreformen ihres Vorgängers Gerhard Schröder zurück, die ihre Partei 2003 unterstützt habe, sagte Merkel auf der Landesvertreterversammlung der CDU Mecklenburg-Vorpommerns in Stralsund. Sie machte damit deutlich, dass sie die Vorschläge des SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz zur Änderung der Reform ablehnt.