Schallbach Soziale Kontakte vertiefen

Schallbach (ib). Spürbar und auch sichtbar ist das Wirken des Frauenvereins im Dorf, wie bei der Jahresversammlung deutlich wurde. Unterstützt wurde unter anderem die Kirchengemeinde.

Rückblick

Zwei Bänke habe der Verein fürs Kirchenareal spendiert, erklärte Vorsitzende Monika Grether, per Sondereinsatz aufgestellt am Morgen der Versammlung. Des Weiteren fließe ein Zuschuss zur Neugestaltung der Grünanlage.

Aktiv dabei war man beim Einweihungsfest im Frühjahr 2016 anlässlich der Kirchensanierung sowie beim Erntedank- und Adventsgottesdienst. Hinzu kamen Putzeinsätze.

Mit Spenden bedacht wurde wieder das Hospiz Lörrach. Die Stettener Einrichtung wird mit einem Vortrag am 8. Mai in Schallbach vorgestellt. Gerade erst über die Bühne ging der Seniorennachmittag Schallbach-Wittlingen, den beide Frauenvereine im Wechsel ausrichten. Der Termin war gut besucht und gekrönt von der Generalprobe der Theatergruppe des TuS Binzen. Weitere Aufgaben fielen mit der Senioren-Weihnacht, örtlichen Kulturtagen, Zeechefest oder Besuchsdiensten an.

Sportlichen Spaß erlebte man beim Grümpelturnier der Bogenschützen, bei dem zwei Teams gestellt wurden. Es gibt auch wöchentliche Angebote wie „Nordic Walking“ (montags, 18.30 Uhr), Yoga (dienstags, 20 Uhr) und Senioren-Gymnastik (mittwochs, 9 Uhr). Schriftführerin Christel Winzer sprach von „sehr schönen“ Begegnungen übers Jahr, etwa bei Ausflügen.

Ausblick

Für den 3. April ist eine eine Einführung zu „Nordic Walking“ geplant. Am 11. April folgt ein Ausflug. Alle anderen bewährten Termine werden beibehalten. Grether betonte, dass auch Nichtmitglieder bei Veranstaltungen mitmachen könnten.

Der „Kaffihock“ wurde in „Spiele-Nachmittag ab 50“ umbenannt und findet an jedem ersten Sonntag im Monat im Gemeindehaus statt. Willkommen sind explizit auch jüngere Semester. Neu ist auch der Titel der Sportgruppe um Heike Mages, die sich jetzt „Schafatu“ nennt und den Teilnehmern zu Tiefenentspannung verhelfen will.

Der Besuchsdienst wird von elf Damen sowie von Gemeinderat Christian Iselin absolviert. Vor rund zwei Jahren bot er dem Frauenverein an, den Besuchsdienst bei den Herren zu übernehmen, erzählte die zweite Vorsitzende Bettina Kiefer am Rande. Für diesen Sondereinsatz gab’s einen Extradank von Monika Grether, den Iselin, er war in Vertretung des Bürgermeisters gekommen, persönlich entgegennahm.

Abschließend nutzte Monika Grether den Anlass zu einem Appell: „Die Gelegenheit zum Ausflug sollte man sich nicht nehmen lassen.“ Denn bei den Tagesfahrten ließen sich soziale Kontakte vertiefen, und die Gelegenheiten dazu seien rar geworden im Dorf, nachdem Dorfladen, Post und Gaststätte verschwunden seien.

Darüber hinaus hat der Frauenverein auch die Flüchtlingsarbeit schon fest im Blick.