Von Silke Hartenstein

„Memories“ und „Ihr von Morgen“: Mit diesen passenden Liedern eröffnete Schallbachs Gesangverein den gut besuchten Neujahrsempfang in der Gemeindehalle.

Schallbach. Für Bürgermeister Martin Gräßlin war es der vierte Anlass dieser Art in einer Gemeinde, die erstaunlich viele Grundstücke ihr eigen nennt. Im Zuge der künftigen Umstellung zum doppischen Haushaltsrecht wird das Gemeindevermögen erfasst. Hierbei, sagte Gräßlin, habe sich gezeigt: „Schallbach hat 119 Grundstücke – zum Teil nur zwei Quadratmeter groß.“

Der Haushaltsplan 2017 habe in Folge der späten Landtagswahlen noch nicht beschlossen werden können, bis Februar sei man so weit. Spätestens im Februar soll auch die Sporthalle wieder eröffnet werden, kündigte Gräßlin an: „Der Wasserschaden am Sporthallenboden hat uns ein Dreivierteljahr beschäftigt.“

2017 sollen die Abwassergebühren gesenkt und die Gebühren für Kindergarten und Kernzeitbetreuung erhöht werden. Wegen des starken Bedarfs will die Gemeinde an der Kernzeitbetreuung im Feuerwehrhaus festhalten, obwohl es die ursprünglich vom Schulamt zugesicherte Förderung nicht gegeben habe. Hierdurch würden der Gemeinde 10 000 Euro fehlen.

2016 investierte Schallbach insgesamt 522 500 Euro – wobei 300 000 Euro für den Kauf einer Immobilie zur Unterbringung von Flüchtlingen noch nicht ausgegeben wurden. Bislang habe man kein geeignetes Objekt gefunden, sagte Gräßlin auf Nachfrage. Fünf Flüchtlinge lebten bereits im Ort, mit zehn bis 15 weiteren Flüchtlingen sei zu rechnen.

2016 gab es in Schallbach zwei Starkregenereignisse. 2017 stünde der Hochwasserschutz an, erklärte Gräßlin, hierfür habe die Gemeinde bereits ein Stück Ackerland bei Fischingen erworben. Mit der Planung für das Neubaugebiet Hüttstall 2 will sie sich weiter befassen, ebenso mit dem Breitbandausbau und der Instandhaltung von Gebäuden, Straßen und Abwasserkanälen.

Erfreuliche Ereignisse in 2016 waren die Schallbacher Kulturtage zur Feier der abgeschlossenen Renovierungsarbeiten an Schallbachs Kirche. Die Kulturtage werden dieses Jahr erneut veranstaltet. Mit Pfarrerin Christina Günther-Fiedler fand sich binnen weniger Monate eine Nachfolgerin für Pfarrerin Christine Gühne. Das Rathaus bekam ein neues Dach, die Feuerwehr neue Einsatzkleidung – bald kann sie auch ihren neuen Gerätewagen Transport in Empfang nehmen. Ortsfamilien- und Flurnamenbücher wurden vorgestellt und die Bühnenbeleuchtung im Gemeindesaal erneuert. Nicht zuletzt, so der Bürgermeister, habe Schallbach im Zuge der vom Land und Landkreis finanzierten Radwegsquerung über die Kreisstraße eine neu gestaltete Ortseinfahrt erhalten: „Gratis und umsonst“.