Schlager-Queen Helene Fischer kämpft mit Muskelkater

14:49 Trump nennt Nordkorea nach Atomversuch "Schurkenstaat"

14:49 Evakuierung ist abgeschlossen - Bombenentschärfung beginnt

Frankfurt - In Frankfurt hat mit fast zweieinhalb Stunden Verspätung die Entschärfung einer Sprengbombe aus dem Zweiten Weltkrieg begonnen. Zuvor war die größte Evakuierungsaktion in der Geschichte der Bundesrepublik beendet worden. Mehr als 60 000 Anwohner hatten die Sperrzone im Umkreis von 1,5 Kilometern um den Fundort der Luftmine räumen müssen. Ursprünglich wollten die Experten schon gegen 12.00 Uhr mit der Entschärfung beginnen. Uneinsichtige Anwohner hatten aber für Verzögerungen gesorgt. Die Polizei nahm einen Menschen fest, der das Sperrgebiet nicht verlassen wollte.

13:55 SPD kürt Weil zum Spitzenkandidaten in Niedersachsen

Hannover - Die niedersächsische SPD hat Ministerpräsident Stephan Weil offiziell zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 15. Oktober bestimmt. Die Delegierten wählten den 58-Jährigen in Hannover einstimmig auf Platz eins der Landesliste. Er tritt außerdem als Direktkandidat in der Landeshauptstadt Hannover an. Bei der Landtagswahl 2013 war die SPD mit 32,6 Prozent hinter der CDU mit 36,0 Prozent als zweitstärkste Fraktion in den Landtag eingezogen. Sie bildete gemeinsam mit den Grünen eine Koalition. Jüngste Umfragen sehen keine Mehrheit mehr für das rot-grüne Bündnis.