Nachrichten-Ticker

21:44 Fast halbe Million Demonstranten in Rumänien auf der Straße

Bukarest - In Rumänien haben am Abend nach Schätzungen einheimischer Medien fast eine halbe Million Menschen bei landesweiten Straßenprotesten den Rücktritt der sozialliberalen Regierung verlangt. Dass Ministerpräsident Sorin Grindeanu die umstrittene Eilverordnung, die den Kampf gegen Korruption eingeschränkt hatte, zurückgenommen hat, hielt die Menschen nicht von neuen Protesten ab. Allein in der Hauptstadt Bukarest gingen etwa 250 000 Menschen auf die Straße.

20:44 LGBT-Gemeinde protestiert gegen Trumps Einreiseverbot

New York - Mitglieder der LGBT-Gemeinde aus Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgendern haben in New York gegen das von US-Präsident Donald Trump verhängte Einreiseverbot protestiert. Tausende versammelten sich Medienberichten zufolge vor der berühmten Schwulen-Bar "Stonewall Inn", darunter auch New Yorks Senator Chuck Schumer. Mit Schildern in Regenbogenfarben und der Aufschrift "Resist", übersetzt "Widerstand", zeigten sie sich solidarisch mit den betroffenen Reisenden aus den vorwiegend muslimischen Ländern.

20:43 Größte Segelyacht der Welt verlässt Kiel

Kiel - Die größte Segelyacht der Welt hat Kiel verlassen und ist auf dem Weg nach Südspanien. Die Kieler Werft German Naval Yards hatte die "Sailing Yacht A" für den milliardenschweren russischen Eigner Andrej Melnitschenko gebaut. Die offizielle Übergabe an ihn ist für das späte Frühjahr vorgesehen. Die keilförmige Yacht hatte der Designer Philippe Starck entworfen. Sie ist knapp 143 Meter lang und fast 25 Meter breit. Offizielle Angaben über den Preis gibt es nicht. Spekuliert wird über einen Preis von 400 Millionen Euro. Die Yacht verfügt über eine Panorama-Lounge und ein eigenes U-Boot.

19:47 Gabriel für laxere Schuldenpolitik in der EU

Berlin - Außenminister Sigmar Gabriel hat sich für eine weniger strenge Finanz- und Schuldenpolitik in der EU ausgesprochen. Es mache "keinen Sinn", Frankreich "keinen Millimeter Spielraum" zu geben, oder mit Italien über 0,2 Prozent des Haushaltsdefizits "bis aufs Mark zu streiten", sagte der Vizekanzler im ARD-"Bericht aus Berlin". Den Ländern, die Reformen durchführten, solle die EU Zeit geben, ihre Defizite abzubauen. Als Beispiele nannte er Frankreich, Italien und Portugal. Zugleich müsse in Wachstum und Beschäftigung investiert werden, "damit die Menschen sehen, dass sie was von Europa haben".

19:47 Entscheidung über Grube-Nachfolge in Kürze - nicht Montag

München - Über die Nachfolge des überraschend zurückgetretenen Vorstandschefs der Deutschen Bahn, Rüdiger Grube, wird nach Angaben von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt in Kürze entschieden. Allerdings nicht schon an diesem Montag, sagte der CSU-Politiker mit Blick auf eine Sitzung der Parteivorsitzenden der großen Koalition morgen Nachmittag in München. Aus der Union verlautete, Ronald Pofalla, Ex-Kanzleramtschef von Kanzlerin Angela Merkel, habe Chancen auf den Posten. Die SPD würde das gern verhindern.