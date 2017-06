Nachrichten-Ticker

09:52 Polizistin bei Schusswechsel verletzt - Täter gefasst

Unterföhring - Bei einer Schießerei am S-Bahnhof in Unterföhring bei München ist am Morgen eine Polizistin schwer verletzt worden. Auch der Täter wurde verletzt und festgenommen. Die Polizei hat nach eigenen Angaben bisher keinerlei Hinweise für einen terroristischen Hintergrund. Bei einer allgemeinen polizeilichen Personenkontrolle am Bahnsteig hatte der Täter eine Waffe gezückt und geschossen. Er selbst wurde daraufhin auch getroffen und verletzt. Die Polizeieinsatz ist inzwischen beendet.

09:50 Herrmann verteidigt Forderung Kinder zu überwachen

Dresden - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat den Vorschlag verteidigt, bei Bedarf auch Kinder vom Verfassungsschutz überwachen zu lassen. Da gehe es um extreme Ausnahmesituationen, sagte Herrmann im Deutschlandfunk. Im islamistischen Bereich seien in den vergangenen Jahren auch Minderjährige zu Gewalttaten angestiftet worden oder hätten sich selbst dazu entschlossen. In solchen Fällen dürfe der Verfassungsschutz aber derzeit keine Daten speichern, sagte er. Es sei weltfremd, wenn Ermittler von einem radikalisierten Minderjährigen wüssten, aber wegschauen müssten.

09:48 Bundesregierung mit großem Aufgebot beim Digitalgipfel

Ludwigshafen - Begleitet von fünf Fachministern trifft Bundeskanzlerin Angela Merkel heute auf dem Digitalgipfel in Ludwigshafen zum Dialog mit Unternehmern und Wissenschaftlern zusammen. In vier Foren geht es um die Vernetzung im Gesundheitswesen, aber auch um die Zukunft der digitalen Wirtschaft und die Möglichkeiten der Online-Verwaltung. Das bisher als IT-Gipfel bezeichnete Forum findet zum elften Mal statt. An der zweitägigen Veranstaltung nehmen rund 1100 Menschen teil.

09:42 Polizeieinsatz an S-Bahnhof - mindestens ein Verletzter

Unterföhring - Am S-Bahnhof in Unterföhring bei München hat es am Morgen einen Polizeieinsatz gegeben. Zahlreiche Beamte seien vor Ort, heißt es von der Bundespolizei. Laut der Münchner Polizei fielen im Bereich des Bahnsteigs Schüsse. Über Twitter melden die Beamten, dass es mindestens eine verletzte Person gebe. Hintergründe und Einzelheiten des Vorfalls sind noch unklar. Die Lage ist aber unter Kontrolle. Hubschrauber und Spezialeinsatzkommandos sind im Einsatz, der S-Bahnhof wurde abgesperrt. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht laut Polizei nicht.

09:14 Wirbel um Spielzeug - Elfjähriger löst Polizeieinsatz aus

Saalfeld - Weil ihm seine Mutter nicht das Trendspielzeug Fidget Spinner kaufen wollte, ist ein Elfjähriger in Thüringen ausgebüxt. Die Polizei suchte den Jungen in Saalfeld mehrere Stunden lang mit einem Großaufgebot samt Fährtenhund. Beamte entdeckten ihn schließlich am Abend auf einer Bank. Er ist wohlauf. Der Elfjährige erklärte den Polizisten, dass er einen Fidget Spinner haben wollte, seine Mutter ihm diesen Wunsch aber nicht erfüllte. Deshalb sei er weggelaufen.