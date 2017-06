Schliengen Alaca: mehr als ärgerlich

Bis September wird die Landesstraße 140 zum Hochblauen wegen Sanierungsarbeiten an sechs Stützwänden voll gesperrt – und zwar von der Abzweigung kurz vor Badenweiler bis zur Abzweigung der Kreisstraße K 4948 an der Grenze zum Landkreis Lörrach. Blauengipfel und Berghotel Hochblauen sind in dieser Zeit nur über einen Umweg erreichbar: über die L 132 nach Kandern, von dort entlang der K 6350 durch das obere Kandertal und dann wieder via L 140 und K 4948. Foto: Kristoff Meller