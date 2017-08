Schliengen Anrufer geben sich als Polizisten aus

10:52 Nordkoreas Machthaber will Raketenprogramm vorantreiben

Seoul - Trotz härterer Sanktionen will Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un das umstrittene Raketenprogramm des Landes vorantreiben. Kim habe das Institut für chemische Materialen der Akademie für Verteidigungswissenschaft angewiesen, die Produktion von Festtreibstoff-Raketentriebwerken und Raketen-Gefechtsspitzen zu erhöhen, berichteten die Staatsmeiden. Bei dem Inspektionsbesuch in dem Institut habe sich Kim besonders über die Herstellung von Sprengkopfspitzen für Interkontinentalraketen und Festtreibstoff-Motoren unterrichten lassen, hieß es.

10:29 Die Spiele haben begonnen: Gamescom für alle Besucher geöffnet

Köln - Die Gamescom in Köln hat nun für alle Computer- und Videospielefans geöffnet. Der gestrige Tag war noch dem Fachpublikum vorbehalten, heute strömten die ersten Privatbesucher in die Messehallen, in denen alle großen Firmen der Branche mit neuen Spieletiteln aufwarten. Bis zum Samstag werden Hunderttausende Menschen erwartet. Das Motto lautet "Einfach zusammen spielen" und ein Schwerpunkt ist der E-Sport, also das wettbewerbsmäßige Zocken von Computerspielen. Die Gamescom gilt als eine der wichtigsten Leistungsschauen der Video- und Computerspielbranche weltweit.